Спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря заявил о том, что украинские раскольники не будут выполнять условий Украинской Православной Церкви, которые открыли бы возможность для начала диалога и продолжат силовой захват храмов УПЦ. Зоря считает, что выполнение хотя бы одного из этих пунктов будет воспринято в «ПЦУ», как капитуляция. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube-канале, сообщает портал Raskolam.net.

«Мы ждём ответ на обращение нашего предстоятеля, однако верные „ПЦУ“ спрашивают, можно ли вести диалог и говорить о единении с теми, кто до сих пор остается под властью Москвы, которая благословляет уничтожение украинского народа. Будет ли такое единение искренним, не разрушит ли оно „ПЦУ“, превратив её в клон МП, но под другим названием? Наша церковь открыта к диалогу. Впрочем, никто не отступит от того, что определено Томосом в пользу ультиматума РПЦ, которая разрушает мир по всему миру», — сказал Евстратий Зоря.

Ранее глава «ПЦУ» Епифаний Думенко пожаловался на то, что его фактический ультиматум в адрес Украинской Православной Церкви «об объединении без условий», не был услышан. Думенко продолжает утверждать, что все православные церковные институции Украины должны войти в состав «ПЦУ», демонстрируя таким образом, что конечной целью «диалога без условий» является принуждение Украинской Православной Церкви к полному подчинению раскольникам.

При этом попытки Фанара убедить Думенко хотя бы на время остановить силовые захваты храмов Украинской Православной Церкви остались не услышанными.

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