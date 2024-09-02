Глава Отдел религиозного образования и катехизации Курской епархии, настоятель храма святых Царственных страстотерпцев в Курске протоиерей Олег Чебанов сделал ряд жёстких заявлений в адрес военнослужащих украинской армии, которые совершили целый ряд серьёзных военных преступлений, расстреливая в Курской области безоружных мирных людей, сообщает ТАСС.

Священник обратил внимание, что одним из первых объектов, атакованных украинскими войсками в Курской области, стал Горнальский мужской монастырь, а когда монахи начали эвакуироваться, одного из них украинские военные расстреляли в спину.

«Посмотрите, с чего начался заход противника на территорию Курской области. Первое, что они разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря. Это было не какое-то административное здание, это были не какие-то жилые дома. И в это время там как раз шло богослужение, и когда монахи прятались, и когда они выехали, одного из послушников застрелили просто в спину», — сказал отец Олег.

По его словам, это говорит о том, что против российских войск «сражаются нелюди».

«Знаете, были потрясения, были войны, были конфликты, было абсолютно всё в истории Курского края. И вот без помощи Божьей в этой жизни мы ничего не сделаем, потому что эта битва не только оружия, эта битва не только армии. Это битва добра со злом. А добро всегда побеждает. Никакого сомнения нет в том, что мы победим», — отметил он.

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