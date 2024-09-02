Владимир Путин: Гонения на Православие и ненависть ко всему русскому на Украине — это результат целенаправленной политики Запада

Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что за гонениями на Украинскую Православную Церковь и насаждением русофобии на Украине стоят западные элиты, которые много лет готовили Украинское государство на роль антироссийского тарана.

«Главная причина нынешней трагедии на Украине — это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», — заявил глава Российского государства.

Владимир Путин напомнил, что «в 2014 году американцы и их сателлиты организовали на Украине вооружённый государственный переворот». «Его идеологами и основными участниками выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева».

«Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились всё новые ограничения на русский язык, каноническое Православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», — отметил президент России.

По его словам, «сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины». «Причём западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы всё это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», — заключил Владимир Путин.

Русская линия