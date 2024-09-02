Суд Славянска в очередной раз отказал владыке и его адвокатам в проведении заседаний при помощи видеосвязи…

27 августа 2024 года в Славянском горрайонном суде Донецкой области Украины состоялось очередное подготовительное заседание по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, сообщает Телеграм-канал Святогорской обители.

«У владыки Арсения появился новый адвокат. Впервые приняв участие в заседании, он подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела», — говорится в сообщении.

Тем временем, суд в очередной раз отказал митрополиту Арсению и его адвокатам в проведении заседаний при помощи видеосвязи, хотя все необходимые технические средства для этого у суда есть. Для пожилого человека продолжительная поездка в тесной полицейской машине по жаре — это сущая пытка, но суд стоит на своём.

Не повлияло на решение суда по этому вопросу даже изменения в оперативной обстановке на фронте и связанные с этим риски для жизни владыки Арсения и конвоя. Наместника Лавры и дальше будут привозить из города Днепр, где он удерживается в СИЗО, в Славянск для участия в судебных заседаниях.

В Святогорской обители считают такие поездки откровенной пыткой, целью которой является попытка сломить дух владыка Арсения. Однако, архипастырь с Божией помощью претерпевает все искушения и не унывает, поскольку страдает за Христа и верность каноническому Православию.

Следующее заседание суда по делу митрополита Арсения должно состояться 5 сентября.

Русская линия