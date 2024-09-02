Рашко-Призренская епархия Сербской Православной Церкви выступила со специальным заявлением в связи с публичной кощунственной акцией, произошедшей в Косово по инициативе организаторов празднования «Ульпиана Фест». Организаторы фестиваля устроили демонстративное сожжение трёх больших православных крестов в археологическом парке древнеримского города Ульпиана недалеко от Грачаницы, сообщает сайт Рашко-Призренской епархии.

«Этот бесчестный акт, не имеющий прецедентов, является глубоким оскорблением всех христиан, и особенно нашего народа в муниципалитете Грачаница, где большинство составляют сербы и где расположен этот археологический объект. Сожжение крестов напоминает нам о страшных временах языческих гонений на христиан, а также о систематическом разрушении сербских православных святынь в Косово и Метохии в наше время. В результате шквала вандальских нападений косовских албанских экстремистов были разрушены десятки церквей, где сожжены и снесены кресты. Кладбищенские кресты были разбиты и на многих христианских кладбищах. Сожжение крестов в непосредственной близости от монастыря Грачаница представляет собой оскорбление христианской веры и прямую угрозу», — говорится в заявлении епархии.

«В преимущественно мусульманском районе Косово и Метохии это публичное осквернение самого священного христианского символа во имя извращенного искусства лишь показывает крайнюю безответственность тех, кто организовал это мероприятие, и ставит под сомнение их способность позаботиться о древнехристианском наследии. Наследие древней Ульпианы на протяжении веков было продолжаемо близлежащим монастырем Грачаница, внесённым в список Всемирного памятника ЮНЕСКО, который уже семьсот лет стоит недалеко от древней Ульпианы как свидетельство христианской веры», — отмечается в документе.

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