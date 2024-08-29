28 августа 2024 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в праздничной трапезе по окончании Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля, в ходе которой коснулся темы происходящих гонений на верующих Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

«Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской Православной Церкви их нет, потому что мы — Церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси», — отметил Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся.

«Это сознание пронизывает большинство нашего духовенства, верующего народа, и не только в Российской Федерации, но даже и там, где за высказывание подобного рода взглядов можно потерять свободу, — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. — Поэтому в первую очередь я думаю о наших владыках и священниках, о наших верующих братьях и сестрах на Украине, многие из которых мужественно держат удар в этот момент смуты. А иначе я и назвать не могу — это смута, и далеко не первая на Руси».

«Нельзя найти компромисс между Богом и диаволом, между правдой и ложью, не бывает такого. Компромиссы могут быть в сфере политики или бизнеса, но в Церкви — никогда, потому что Церковь — провозвестник Божией правды, — сказал Святейший Владыка. — Хотел бы выразить благодарность нашему епископату и духовенству во всех странах, которые образовались на территории исторической России, за сохранение канонического единства при всех тяжких обстоятельствах. Те, кто будут сохранять верность духовному единству нашей Церкви, ее миссии, спасительной для всего пространства Святой Руси, останутся на светлой стороне истории и, в конце концов, победят».

«Опасность заключается в том, что всякая смута всегда на Руси поддерживалась извне. Вот так же и сейчас — все эти проблемы на пространствах исторической Руси возникли не без участия определенных политических сил, враждебных России. Но Россия выдерживает все эти удары, больше того — развивается. Несмотря на санкции и ограничения, развивается экономика, укрепляется политический строй, — продолжил Святейший Патриарх. — Конечно, в этом огромная заслуга нашего Президента Владимира Владимировича Путина и его команды. Но ведь за всем за этим стоит и мощная поддержка и народа, и нашей Церкви. Потому что Церковь в полной мере сознает важность тех преобразований, которые совершаются, и молится за Президента нашего, за власти и за разрешение всех проблем на просторах исторической Руси».

«Русская Церковь — единственный институт, который сегодня связывает Россию, Украину, Беларусь и другие страны так называемого постсоветского пространства. Потому что везде православные люди, и на всё это пространство простирается архипастырская ответственность Патриарха Московского и всея Руси. Вот почему такие нападки на нашу Церковь — потому что противники сохранения духовного единства Святой Руси видят в Русской Церкви основного врага. Но Русская Церковь дает надежду людям, сознающим себя гражданами — не в юридическом, а в духовном или если хотите, в философском смысле — гражданами единой Святой Руси», — заключил Святейший Владыка.

Русская линия