В Валаамском ставропигиальном мужском монастыре надеются продлить на 2025 год программу помощи семьям участников специальной военной операции, если получится найти финансирование. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Свет Валаама» и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.

Цель проекта «Валаам. Остров Преображения» — оказать семьям участников СВО духовную поддержку, предоставить им возможность прикоснуться к монастырской жизни и принять участие в богослужениях на территории обители.

«В прошлом году игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий посоветовал фонду разработать программу по работе с детьми в трудной жизненной ситуации. Мы это сделали и выиграли президентский грант. В уходящем году владыка посоветовал сделать программу для семей участников СВО — мы нашли спонсора, а 27 августа завершился последний заезд. В результате, сейчас уже можно сказать по отзывам, получилось очень хорошо, программа достигла целей, а это всегда приятно для тех, кто над ней работает. Надеемся, что в следующем году её получится продлить, вопрос сейчас — в поиске гранта или спонсора», — сказал Шишков.

Всего, по его словам, за 2024 год состоялось три заезда (с июня по август) для семей участников СВО из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Москвы и Подмосковья. Группы из детей и взрослых формировали представители Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО). Монастырь бесплатно организовал для семей размещение, питание и программу: они смогли посетить богослужения, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме «и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии».

«За три поездки в программе приняли участие 60 человек. Мы привезли, в том числе детей, которые потеряли на СВО своих близких. Они в трудной ситуации, у всех свои психологические проблемы. Очень важно, чтобы каждая семья понимала, что она не одна, что её поддерживают, что есть с кем общаться. Результат от программы — колоссальный. После поездок на Валаам семьи сплотились, подружились и взрослые, и дети, они общаются, участвуют в мероприятиях, спрашивают, когда мы могли бы снова посетить такое святое место. Поэтому мы называем эти поездки терапией для души, то есть это не только психологическая помощь им, но и духовная, моральная», — рассказала глава Комитета семей воинов Отечества на Неве Любовь Рубаник.

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