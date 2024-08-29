Русская линия
Сводка новостей от 29 августа 2024

Санду готовится пойти по стопам богоборца Зеленского
В правящей партии «Действие и солидарность» Молдавии заявили, что намерены до осени запретить Молдавскую Православную Церковь…

Василе ШоймаруВ Молдавии депутат правящей партии «Действие и солидарность» Василе Шоймару заявил о планах нынешних молдавских властей в ближайшей перспективе запретить в стране Молдавскую Православную Церковь, сообщает Телеграм-канал центра «Хризма».

«Я буду немного радикальным, но придёт момент, когда и мы, как Украина, отречёмся от митрополии Молдовы, которая на самом деле [митрополия] России. Я вам говорю, думаю, что мы решим вопрос митрополии. Этой осенью вопрос будет решён», — заявил Шоймару в эфире одного из республиканских телеканалов.

На фоне происходящего на Украине подобные обещания молдавских политиков уже не кажутся чем-то невозможным. Правящая верхушка Молдавии во главе с гражданкой Румынии Майей Санду давно не скрывает своих целей по изгнанию Молдавской Православной Церкви. На разных уровнях власти они всячески поддерживают экспансию Бессарабской митрополии Румынского Патриархата. История с законодательным запретом УПЦ вполне могла придать молдавским политикам уверенности.

20 октября 2024 года в Молдавии должны пройти президентские выборы. В случае переизбрания на президентский пост Санду, всё задуманное против Церкви начнёт претворяться в жизнь. Хотелось бы верить, что граждане Молдавии не допустят такого развития событий.

Русская линия

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