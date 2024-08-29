В Стамбуле соберётся Синаксис архиереев, главной темой которого станет ситуация на Украине и идея «русского мира» Патриарха Кирилла…

С 1 по 3 сентября 2024 года в Стамбуле под председательством Константинопольского Патриарха Варфоломея пройдёт собрание всех иерархов Константинопольского Патриархата, сообщает Телеграм-канал «Религия сегодня» со ссылкой на греческое агентство «Ромфея».

Ожидается, что в Стамбул съедутся от 130 до 150 архиереев, включая епископов так называемых «новых территорий Греции», то есть Элладской Православной Церкви.

Такие собрания будут в дальнейшем проходить раз в три года, их целью официально заявлено «информирование и заслушивание предложений по различным церковным вопросам».

Характерно, что первое из таких собраний будет посвящено ситуации на Украине и обсуждению идеи «русского мира», а также положения дел в странах Прибалтики, где Фанар стремится противостоять церковным структурам Московского Патриархата.

Так, известный сторонник признания украинских раскольников митрополит Эммануил (Адамакис) выступит с докладом «Украинский вопрос и православие в странах Балтии». После него митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис) зачитает доклад «Межправославные отношения в так называемой „диаспоре“ с начала „СВО“ на Украине». Профессор Георгиос-Стилианос Превелакис выступит с докладом «Русский мир — эпицентр и инструмент российской геополитической стратегии».

Таким образом, Фанар по факту стремится закрепить этническое разделение в мировом Православии и превратить указанные Синаксисы греческих иерархов в инструмент по формированию повестки всей «эллинской» части православного мира. Удастся ли это фанариотам или идея таких собраний вскоре умрёт сама по себе, покажется время.

В то же время нельзя не заметить, что нынешний Синаксис в Стамбуле демонстрирует слабость Фанара и лично Патриарха Варфоломея, поскольку он откровенно боится обсуждать «украинскую» и «русскую» проблемы в кругу других Поместных Православных Церквей, предпочитая собирать на Фанаре только своих сторонников.

Русская линия