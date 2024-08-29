Власти Грузии могут объявить Православие государственной религией и с этой целью обсуждают данный вопрос со священноначалием Грузинской Православной Церкви. Об этом заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе, передаёт портал Sputnik-Грузия.

Целью правящей партии «Грузинская мечта» в данном случае является защита традиционных ценностей в противовес навязываемой Грузии со стороны её западных союзников идеологии вседозволенности и половой распущенности. Объявление Православия государственной религией поможет расставить все точки над «i» в этом вопросе.

Отец Андриа подтвердил, что «Грузинская мечта» уже обратилась в Патриархию с данной инициативой. «Со стороны властей было подобное предложение. Здесь мы должны сделать акцент на содержании. В последнее время мы видим, что власть проводит чёткую линию защиты национальных ценностей и традиций, проводит политику мира и очень много делает для Церкви», — заявил священник.

Таким образом, в Грузинской Патриархии фактически приветствовали начинание властей, но указали, что важно найти формы, которые бы, действительно, способствовали защите традиционных ценностей, а не остались лишь письменами на бумаге. По словам отца Андриа, сама формулировка — «объявление государственной религией» — не столь принципиальна.

26 августа в Грузинской Патриархии состоялась встреча с участием епископов, но она была спонтанной, и не все руководители епархий приняли в ней участие. Продолжить обсуждение планируется 29 августа.

Предложение содержит очень благие намерения, и для уточнения формулировок потребуется некоторое время, добавил отец Андриа.

«Ещё раз говорю, вопрос не категоричен, что в Конституции должна быть записана какая-то формулировка. Нам предложили, и это предложение можно перевести так: что нужно сделать, чтобы статус и роль Церкви в общественной жизни могли быть ещё более укреплены и эффективны?» — сказал представитель Грузинской Патриархии.

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