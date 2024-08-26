23 августа 2024 года в Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожья под председательством митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки состоялось Епархиальное собрание Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, посвященное обсуждению принятого парламентом Украины закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», сообщает сайт Запорожской епархии.

На собрание было избрано 236 делегата (священники, монашествующие и миряне), из них присутствовало 216. Со своим докладом по вопросу дальнейших перспектив УПЦ в свете её запрета выступил владыка Лука, который призвал свою паству не унывать и быть готовой пострадать за Христа.

По словам Его Высокопреосвященства, какие бы цели — явные или тайные не преследовали гонители, задача нашей Церкви остаётся неизменной – приводить людей к Богу.

«Миссией Церкви является спасение человечества. Церковь спасает, исцеляет людей, соединяет их со Христом. Всё остальное — вторично. На все явления и процессы, происходящие на земле, Церковь всегда смотрит под одним углом зрения: вредит или не вредит это душе человека, и как это соотносится с его будущим в жизни весной. Вот почему так важно сейчас не озлобиться, не впасть в осуждение, не утратить любви. „И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасётся“ (Мф 24:12,13). Беззаконие в нашей стране умножилось, но нам нужно претерпеть до конца. Глядя на то, как разрушаются храмы не дать место гневу, переживая изгнание из своих храмов не осудить гонителей, слыша клевету в свой адрес не изрыгать проклятия в ответ. Поэтому давайте не будем унывать, а думать над тем, как жить в новых условиях».

Церковь Христову, как неоднократно подчеркивал владыка в своём докладе, невозможно запретить никакими законами.

«При желании, как известно, можно закрыть или отобрать церковь, то есть помещение, в котором верующие собираются для совершения богослужений. А вот Церковь Христову, которая включает в себя светлых Ангелов, ветхозаветных праведников, выведенных Господом из ада в Царствие Небесное, всех православных христиан, живущих и умерших, соединённых между собой верой и любовью, закрыть или отменить невозможно. Церковь — это не здание, а богочеловеческий организм. Церковь не заменяет человеку Бога, но даёт возможность ощутить всю полноту отношений с Ним. Здесь не решаются все наши проблемы, но с помощью Божьей можно найти ответы на многие из них».

Затем Запорожский архипастырь предложил посмотреть на возникшую ситуацию, как на новые возможности, которые предоставляет Господь.

«Поскольку гарантированное Конституцией Украины право гражданина самому выбирать веру и храм, куда бы он хотел ходить молиться, попрано, у него остаётся право отстаивать свою правоту в органах государственной власти и судах. Мы живём в условиях правовой системы, в которой основным источником права признаётся судебный прецедент. Это когда каждое принятое судебное решение становится прецедентом, способным повлиять на дальнейшее применение закона. А это значит, что между всеми общинами епархии должна существовать постоянная коммуникация по всем юридическим и правовым вопросам. Необходимо, чтобы члены приходских общин сплотилась вокруг своих пастырей, став подлинной православной семьёй, не забывая, что о нас говорил Христос: «Там, где двое или трое соберутся вместе во имя Моё и Я с ними буду».

После окончания доклада участники собрания приступили к его обсуждению, итогом которых стала принятая и поддержанная единогласно итоговая резолюция. В указанном документе члены Собрания, в частности, призвали «народ Божий — верующих Запорожской епархии Украинской Православной Церкви — к твердому стоянию в вере и следованию канонической традиции, послушанию Священноначалию, усилению молитвенного подвига и поста, решительности в отстаивании своих конституционных прав и свобод. Защищать свои храмы в рамках правового поля».

Завершилось общеепархиальное собрание пением молитвы «Достойно есть» и святительским архиерейским благословением. Затем у главного входа в Свято-Покровский архиерейский собор было сделано памятное общее фото духовенства со своим архипастырем.

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