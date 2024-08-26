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Сводка новостей от 26 августа 2024

Святейший Патриарх Кирилл призвал Предстоятелей Поместных Православных Церквей возвысить свой голос в защиту Украинской Православной Церкви
Его Святейшество обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта о запрете УПЦ…

Патриаршие символы24 августа 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о принятии Верховной Радой Украины закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», фактической целью которого является законодательный запрет Украинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, Католикосу Востока Святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III, Католикосу Великого Дома Киликийского Армянской Апостольской Церкви Святейшему Араму I, Маронитскому Патриарху Антиохийскому и всего Востока Блаженнейшему Бешаре Бутросу ар-Раи, Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Святейшему Гарегину II, Папе Александрийскому и Патриарху Престола Святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке Святейшему Тавадросу II, президенту Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклину Грэму, Главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств К.К. Абдрахманову, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости К.П. Ашвини, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Назиле Гани, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

В посланиях Предстоятелям Поместных Православных Церквей, в частности, говорится:

«С чувством глубокого беспокойства сообщаю Вам, что 20 августа 2024 года Парламентом Украины был принят закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», фактической целью которого является законодательный запрет Украинской Православной Церкви.

Вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, её международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных международных правозащитных организаций".

Святейший Патриарх Кирилл обратился к Предстоятелям Православных Церквей с братской просьбой «возносить святые молитвы об укреплении православных архипастырей, пастырей и верующих на Украине и возвысить свой Первосвятительский голос в их защиту».

В обращениях к главам инославных Церквей и межхристианских сообществ Предстоятель Русской Православной Церкви, в частности, отметил:

«На протяжении многих лет Украинская Православная Церковь подвергалась преследованиям со стороны государственной власти Украины. Против ее духовенства и верующих в СМИ была развернута клеветническая антицерковная кампания, нацеленная на диффамацию канонического Православия, а также провоцирующая и оправдывающая насилие, избиения верующих и духовенства и массовые захваты храмов, именуемые «добровольными переходами». По сфабрикованным уголовным делам целый ряд архипастырей, священников и мирян были арестованы и заключены в тюрьму.

Не добившись ослабления канонической Церкви на Украине, не сумев поколебать ее единство, власть решилась на ее полный запрет. В результате принятия нынешнего закона сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы.

Вопиющие противоречия положений данного закона нормам Конституции Украины, ее международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права неоднократно констатировались в документах крупных правозащитных организаций. Антицерковная политика властей Украины на протяжении многих лет подвергалась критике со стороны международного сообщества. Московский Патриархат неоднократно свидетельствовал о бедственном положении украинских верующих и развернутых против них гонений".

Глав и представителей инославных Церквей и религиозных организаций Святейший Патриарх также призвал возвысить свой голос в защиту гонимых верующих Украинской Православной Церкви.

Всем адресатам Святейший Патриарх Кирилл направил заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 августа, в котором осуждается данный закон и содержится официальная позиция Русской Православной Церкви в связи со сложившейся ситуацией.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл призвал Предстоятелей Поместных Православных Церквей возвысить свой голос в защиту Украинской Православной Церкви
Его Святейшество обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с принятием Верховной Радой Украины законопроекта о запрете УПЦ...

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