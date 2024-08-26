Глава Римско-католической церкви папа Римский Франциск постарался максимально обтекаемо, что называется по-иезуитски высказаться по поводу принятия антиценковного закона на Украине. Никакая христианская церковь не может быть упразднена, заявил глава Ватикана, комментируя «недавние законы на Украине». Об этом он заявил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме, сообщает РИА Новости.

«Думая о недавно принятых на Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех. Зло не совершается из-за молитвы. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом. Но он не совершает зла из-за того, что молится. И пусть получит возможность молиться тот, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью. Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя» — заявил папа Римский.

При этом многие обратили внимание, что глава Ватикана демонстративно отказался говорить о гонениях на Украинскую Православную Церковь, хотя речь идёт именно о запрете этой Церкви, а не о какой-либо другой. Более того, представители Греко-католической и Католической церквей в Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций однозначно заявили о необходимости запрета УПЦ, а папа даже не посчитал нужным их одёрнуть, предпочтя использовать общие фразы.

Впрочем, ждать от Ватикана чего-то другого и не приходится. Думать, что католики — это друзья православных, по меньшей мере, наивно. Церковная история свидетельствует, что при любом удобном случае католики стались сделать всё возможное, чтобы ослабить и подчинить себе православных.

Русская линия