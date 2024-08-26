24 августа 2024 года Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X направил письмо Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, в котором выразил поддержку Украинской Православной Церкви в связи с принятием на Украине скандального закона № 8371, направленного на запрет УПЦ, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на портал Orthodoxtimes.com.

«Недавно мы получили известие о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект № 8371 о запрете Украинской Православной Церкви, прекращении её существования и лишении всего её имущества. Этот запрет равносилен коллективному наказанию миллионов верующих, чей единственный „грех“ заключается в том, что они остаются верными православной вере, полученной от святых в соответствии с апостольской преемственностью. В этих сложных обстоятельствах, которые переживает Ваша Святая Церковь, мы хотели бы заверить Вас, что наш Антиохийский Патриархат стоит на стороне Украинской Православной Церкви, верный народ которой является исповедником и свидетелем. Мы призываем всех верующих вознести молитвы о том, чтобы Господь Бог поддерживал в вере всех иерархов, духовенство, монашествующих и верующих Вашей Церкви. Пусть Бог даст вам силы и терпение переносить трудности, сохранять чистоту веры, вытирать слезы с ваших глаз и прощать ваших гонителей», — говорится в послании.

Патриарх Иоанн добавил, что считает Украинскую Православную Церковь — единственной канонической Церковью на Украине. Блаженнейший заверил, что и в дальнейшем будет выступать в защиту гонимой УПЦ.

«Ваше Блаженство, Антиохийский Патриархат вновь заявляет, что Украинская Православная Церковь является единственной Церковью в Украине, которая находится в евхаристическом общении со всеми поместными Православными Церквами, имеет апостольское преемство и действительное священство. Таким образом, попытка запретить и упразднить эту Церковь является упразднением старейшей легитимной Православной Церкви в этой стране. Антиохийский Патриархат присоединяется к предстоятелям Православных Церквей в защите Вашей Церкви и призывает к созыву Всеобщего Собора для поиска всеобъемлющего решения украинского церковного вопроса. Мы вновь заверяем Вас, что приложим все усилия, чтобы возвысить наш голос в Вашу защиту и призвать всех добрых людей в этом мире, особенно всех христианских лидеров, правительства, международные организации и защитников прав человека и религиозных свобод, положить конец религиозной дискриминации и насилию в отношении Вашей Церкви, что является опасным прецедентом в двадцать первом веке и не должно быть терпимым и увековеченным», — добавил Патриарх Иоанн Х.

Ранее Предстоятели Сербской и Болгарской Православных Церквей также выступили в поддержку УПЦ и раскритиковали непрекращающееся давление на украинских верующих.

Русская линия