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Сводка новостей от 26 августа 2024

Еврей Зеленский назвал духовенство УПЦ «московским чертями»
Глава киевского богоборческого режима в день независимости Украины подписал закон за запрете Украинской Православной Церкви…

Владимир Зеленский24 августа 2024 года, в День независимости Украины, Владимир Зеленский подписал принятый во втором чтении в украинском парламенте закон № 8371, направленный на запрет Украинской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net.

Однако, этого главе киевского режима показалось мало, и он отметился оскорбительным выпадом в сторону УПЦ, публично назвав духовенство и верующих Церкви «московскими чертями». «Поздравление» еврея Зеленского с антицерковными заявлениями было размещено на официальном сайте президента Украины.

«Независимость имеет много измерений, каждое из которых нужно приобретать, чтобы отстоять независимость всеобъемлющую. Это экономическая, это энергетическая независимость, это духовная независимость украинского народа. И украинское Православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей», — заявил Зеленский.

Таким образом, все маски окончательно сброшены. На Украине установился богоборческий режим, который отныне не скрывает своих истинных целей — уничтожения канонического Православия.

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