Предстоятель Болгарской Православной Церкви наряду с архиереями Сербской, Иерусалимской и Антиохийской Церквей стал один из самых активных защитников верующих на Украине…

20 августа 2024 года в здании Священного Синода БПЦ состоялась официальная встреча Болгарского Патриарха Даниила с послом США в Болгарии Кеннетом Мертеном, в ходе которой Его Святейшество обратил особое внимание на состояние религиозной свободы и нарушение прав вероисповедания на Украине, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Патриарх Даниил подчеркнул, что на Украинскую Православную Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием налагают различные ограничения религиозной свободы, ограничения свободы богослужений, насильственно отнимают у неё церковную собственность и поощряют в отношении УПЦ язык ненависти.

Глава Болгарского Патриархата подчеркнул, что УПЦ, с которой все Поместные Православные Церкви пребывают в евхаристическом общении, претерпевает серьёзные фактические и юридические ограничениям в своей пастырской деятельности из-за дискриминационной политики определенных факторов на Украине.

Предстоятель Болгарской Церкви выразил уверенность, что демократические силы мира, следящие за религиозными процессами, примут во внимание эти тревожные тенденции на Украине и посодействуют, чтобы религиозная свобода, право на богослужения и неприкосновенность собственности УПЦ были гарантированы.

О реакции американского посла на слова Патриарха Даниила не сообщается.

Русская линия