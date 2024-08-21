Русская линия
Сводка новостей от 21 августа 2024

Что и требовалось доказать
Зеленский анонсировал переговоры с представителями Константинопольского Патриархата, которые направляются в Киев делить приходы запрещённой Украинской Православной Церкви…

Патриарх Варфоломей и Владимир ЗеленскийГлава безбожного украинского режима Владимир Зеленский в своём видеообращении от 20 августа поблагодарил Верховную Раду за принятие законопроекта 8371, который фактически запрещает деятельность Украинской Православной Церкви, и анонсировал переговоры по этому поводу с представителями Константинопольского Патриархата, сообщает СПЖ.

«Будем и дальше укреплять Украину, наше общество», — заявил о своих намерениях Зеленский.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что 20−21 августа в Киев приедет делегация Константинопольского Патриархата, целью которой заявлено «урегулирование религиозной ситуации на Украине». В состав делегации вошли архиепископ Виннипегский Иларион, митрополит Писидийский Иов и Патриарший диакон Епифаний Камянович.

В реальности речь идёт о том, что Фанар намерен подключиться к захвату храмов и приходов запрещённой Украинской Православной Церкви или попытаться расшатать епископат канонической Церкви, убедив его предать свою Матерь-Церковь и перейти в Экзархат Фанара в Киеве.

Ни о какой защите свободы слова и вероисповедания на Украине фанариоты, конечно, не думают. Их задача состоит в том, чтобы отнять приходы УПЦ так, чтобы не было большого шума и крови. Для этого у них есть 9 месяцев (в принятом законе предусмотрена отсрочка), и они едут к Зеленскому согласовать совместные действия по уничтожению Украинской Православной Церкви.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: «Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за её отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов»
Глава Синодального отдела заявил, что Св. Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку решению украинских властей о запрете УПЦ...

РПЦЗ: Гонителям УПЦ на Украине следовало бы помнить об участи своих предшественников-большевиков
В Русской Православной Церкви Заграницей поддержали верующих запрещённой Украинской Православной Церкви...

Эстонская Православная Церковь под давлением эстонских властей внесёт изменения в свой Устав
В ходе второй сессии Собора ЭПЦ МП было принято решение более не упоминать Московский Патриархат в самоназвании Эстонской Церкви...

На Соборной площади Барнаула могут восстановить Петропавловский собор, уничтоженный большевиками
В Барнаульской администрации состоялся круглый стол, на котором обсуждали соответствующую инициативу Барнаульской епархии...

Что и требовалось доказать
Зеленский анонсировал переговоры с представителями Константинопольского Патриархата, которые направляются в Киев делить приходы запрещённой Украинской Православной Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика Никодима, архиепископа Костромского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика