Глава безбожного украинского режима Владимир Зеленский в своём видеообращении от 20 августа поблагодарил Верховную Раду за принятие законопроекта 8371, который фактически запрещает деятельность Украинской Православной Церкви, и анонсировал переговоры по этому поводу с представителями Константинопольского Патриархата, сообщает СПЖ.

«Будем и дальше укреплять Украину, наше общество», — заявил о своих намерениях Зеленский.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что 20−21 августа в Киев приедет делегация Константинопольского Патриархата, целью которой заявлено «урегулирование религиозной ситуации на Украине». В состав делегации вошли архиепископ Виннипегский Иларион, митрополит Писидийский Иов и Патриарший диакон Епифаний Камянович.

В реальности речь идёт о том, что Фанар намерен подключиться к захвату храмов и приходов запрещённой Украинской Православной Церкви или попытаться расшатать епископат канонической Церкви, убедив его предать свою Матерь-Церковь и перейти в Экзархат Фанара в Киеве.

Ни о какой защите свободы слова и вероисповедания на Украине фанариоты, конечно, не думают. Их задача состоит в том, чтобы отнять приходы УПЦ так, чтобы не было большого шума и крови. Для этого у них есть 9 месяцев (в принятом законе предусмотрена отсрочка), и они едут к Зеленскому согласовать совместные действия по уничтожению Украинской Православной Церкви.

Русская линия