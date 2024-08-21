РПЦЗ: Гонителям УПЦ на Украине следовало бы помнить об участи своих предшественников-большевиков

Русская Православная Церковь Заграницей выразила глубокое сочувствие верующим Украины в связи с принятием законопроекта 8371 о запрете Украинской Православной Церкви в стране, сообщает греческий портал «Ромфея».

«Пусть память и пример святителя Тихона придадут вам сил, чтобы, отстаивая истину Господню, и вы вышли победителями», — говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ.

Главный секретарь Синода протоиерей Серафим (Ган) в своих заявлениях, среди прочего, также сказал: «Я глубоко сочувствую православному народу, который верно следует за Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и гонимой Украинской Православной Церковью».

При этом он провёл параллель с 1920-ми годами в СССР, когда каноническая Церковь в стране терпела всевозможные притеснения со стороны властей и раскольников-обновленцев, так называемой «живой церкви».

«Достаточно вспомнить Святейшего Патриарха Московского Тихона, который был отвергнут „живыми членами церкви“ с помощью иностранных церковных деятелей», — добавил отец Серафим.

В заключение главный секретарь Синода признал, что в случае с украинской действительностью «история, к сожалению, повторяется» и «их преследователи ничему не научились у своих предшественников».

Русская линия