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Сводка новостей от 21 августа 2024

Эстонская Православная Церковь под давлением эстонских властей внесёт изменения в свой Устав
В ходе второй сессии Собора ЭПЦ МП было принято решение более не упоминать Московский Патриархат в самоназвании Эстонской Церкви…

Митрополит Таллинский Евгений20 августа 2024 года под председательством митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения состоялась вторая сессия Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, основной задачей которой являлось утвердить пути достижения большей административной самостоятельности Церкви с учётом достигнутых договоренностей в переговорах с государством, сообщает пресс-служба ЭПЦ МП.

После обсуждения ситуации и ультимативных требований властей Эстонии Собор принял новую редакцию Устава Церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских.

Также было изменено название Церкви на «Эстонская Православная Церковь», дарованное Томосом Святейшего Патриарха Алексия II.

Собор ЭПЦ МПСобор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия.

Собор принял решение продолжить свою деятельность для полноценного участия в решении возникших кризисных проблем, поручив Синоду Эстонской Православной Церкви определить проведение следующей сессии Собора в урочное время.

«Собор отметил важность и значение сегодняшнего дня. В день 33-й годовщины восстановления независимости Эстонской Республики мы молимся о процветании Эстонии как суверенного государства, о сохранении ее культуры, традиций и свободы. Да пребудет с народом Эстонии мир, стабильность и благополучие на долгие годы», — говорится в соборном постановлении.

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Эстонская Православная Церковь под давлением эстонских властей внесёт изменения в свой Устав
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