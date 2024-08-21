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Сводка новостей от 21 августа 2024

Владимир Легойда: «Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за её отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов»
Глава Синодального отдела заявил, что Св. Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку решению украинских властей о запрете УПЦ…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале заявил, что принятый вчера Верховной Радой Украины закон, справедливо получивший неформальное название «закона о запрете» Украинской Православной Церкви, является беззаконным актом, который грубо нарушает базовые представления о свободе совести и правах человека.

«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведёт к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — отметил представитель Церкви.

«Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за её отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов», — заявил Владимир Легода.

Председатель Синодального отдела высказал уверенность, что «преследования Украинской Православной Церкви рано или поздно получат справедливую оценку, как получили её богоборческие режимы прошлого, уничтожавшие право человека на веру и принадлежность к своей Церкви».

«Безусловно, Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку данному решению», — заключил он.

Русская линия

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Владимир Легойда: «Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за её отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов»
Глава Синодального отдела заявил, что Св. Синод Русской Православной Церкви вынесет оценку решению украинских властей о запрете УПЦ...

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