19 августа 2024 года в администрации Барнаула состоялся круглый стол, участники которого обсуждали предложение Барнаульской епархии восстановить уничтоженный большевиками величественный Петропавловский собор, который до революции украшал центральную Соборную площадь города (ныне площадь Свободы), сообщает официальный сайт Администрации Барнаула со ссылкой на газету «Вечерний Барнаул».

Под председательством главы города Вячеслава Франка в обсуждении приняли участие глава Барнаульской городской Думы Галина Буевич, начальник отдела правового обеспечения управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Вячеслав Назаров, председатель Правления Алтайской краевой общественной организации участников СВО «НАКАТ», директор Спортивной школы «Рубин» Александр Ельников, первый проректор Барнаульской духовной семинарии протоиерей Георгий Крейдун, общественный советник главы Барнаула по вопросам градостроительства и архитектуры, руководитель творческой архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, руководители Совета женщин при главе Барнаула, Общественной палаты Барнаула VI созыва, заместители главы администрации города, руководители органов местного самоуправления.

«Мы продолжаем обсуждать предложение Барнаульской епархии по восстановлению на площади Свободы в Барнауле Петропавловского собора, разрушенного в начале прошлого века. Хотелось бы обменяться мнениями, ознакомиться с точками зрениями, чтобы понимать в каком направлении необходимо начать двигаться для решения вопроса», — сказал Вячеслав Франк, открывая заседание круглого стола.

Об истории Петропавловского собора в Барнауле участникам собрания напомнил отец Георгий Крейдун. В 40-е годы XVIII века в городе был построен первый деревянный храм. Позже на его месте был возведён новый каменный Петропавловский собор, который освятили в 1774 году. В середине XIX столетия было принято решение произвести его ремонт и благоукрашение. Над собором была перекрыта кровля, заменены купола, надстроена колокольня для размещения 10-тонного колокола-гиганта, отлитого в Барнауле из меди, пожертвованной Императором Николаем I. С тех пор собор стал таким, каким он сохранился на фотографиях конца XIX — начала XX века.

«Появление величественного каменного собора в Барнауле инициировало развитие городской архитектуры и градостроительства, — отмечает священник. — Площадь, на которой стоял собор, получила название Соборной. От неё выстраивался весь градостроительный план города, его основные оси: Соборный переулок, Петропавловская линия. Собор стал отправной точной для развития города. После его строительства началось появляться все больше кирпичных строений, в том числе Горная аптека, новые корпуса Среброплавильного завода».

С приходов к власти в России большевиков в 1935 году собор был снесён. Несколько позже была разрушена часовня, которая находилась на месте первого деревянного храма и была воздвигнута в память о первых барнаульцах, строителях барнаульского завода, основателях города.

«Сегодня Барнаул растет и динамично развивается. Но, по словам классика, чтобы твёрдо стоять на земле, нужно держаться корней. Сохранить и, там, где возможно, восстановить исторический облик прошлого — очень важно для нас сегодняшних, — уверен отец Георгий Крейдун. — Это наше наследие, которое мы должны передать будущим поколениям, чтобы им было, на что опереться и что вспомнить о нашем времени».

Председатель Правления Алтайской краевой общественной организации участников СВО «НАКАТ», директор Спортивной школы «Рубин» Александр Ельников поддержал инициативу Барнаульской епархии и заявил, что восстановление Петропавловского собора необходимо для сохранения исторической памяти.

«Особенно это актуально для молодежи, которая в современное время нуждается в духовных, нравственных и патриотических ориентирах. Все мы хотим воспитать детей, нашу смену, таким образом, чтобы они гордились своей страной, дорожили сформированными веками духовными ценностями. Сегодня нам дан исторический шанс многое осознать, исправить, восстановить то, что не сберегли. Всё это позволит выстоять и справиться с вызовами, не потерять свою идентичность и самобытность», — отметил руководитель спортшколы «Рубин».

О ситуации вокруг восстановления Петропавловского собора высказался заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко. По его словам, строительство храма на площади Свободы приведёт к изменению дорожно-транспортной ситуации — упразднению действующей кольцевой развязки и сокращению мест для парковки автотранспорта. Он также указал на то, что в случае принятия решения о восстановлении собора потребуется демонтаж или перенос подземных инженерных сетей, проложенных в створе Социалистического проспекта. Сергей Боженко предложил на месте бывшего Петропавловского собора поставить памятный камень с соответствующим текстом, а для строительства комплекса нового Петропавловского собора — сформировать земельный участок, например, на правом берегу реки Оби или в Северо-Западном планировочном районе.

Заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен согласился с тем, что площадь Свободы сегодня является очень важной составляющей дорожно-транспортной схемы города и прежде, чем вносить изменения в её работу, необходимо взвесить все «за» и «против». Вместе с тем он отметил важность для города в целом восстановить собор на историческом месте или построить новый на другом участке.

Свои мнения и предложения представили и другие участники «круглого стола».

Подвел итоги Вячеслав Франк. «Поднятая тема требует всестороннего рассмотрения. С одной стороны, сложившаяся застройка в районе площади Свободы со своей инфраструктурой, которая формировалась годами, с другой стороны, храм, имеющий колоссальное духовное значение для верующих, представляющий исторический интерес для горожан, туристов», — заявил градоначальник.

Глава города в целом поддержал предложение Барнаульской епархии и попросить участников собрания подумать над поиском вариантов для восстановления Петропавловского собора в Барнауле.

Русская линия