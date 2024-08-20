Президент России Владимир Путин начал в обязательном порядке посещать православные храмы в своих зарубежных поездках, а также подписал закон об оказании гуманитарной поддержки иностранцам с традиционными взглядами…

В Кремле демонстрируют всему миру, что Россия является защитницей христианских ценностей и Православия

19 августа 2024 года, в праздник Преображения Господня, президент России Владимир Путин, находясь с официальным визитом в Азербайджане, в сопровождении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетили кафедральный собор святых Жен-мироносиц в Баку, сообщает Патриархия.Ru.

В кафедральном соборе глав государств приветствовал епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий и духовенство Бакинской епархии.

Епископ Алексий рассказал президентам России и Азербайджана об истории храма и его восстановлении, а также выразил глубокую благодарность Ильхаму Алиеву за то внимание, которое проявляет азербайджанское государство к нуждам православной общины страны.

Президент Азербайджана преподнёс в дар храму декоративный серебряный поднос ручной работы и новое печатное издание, посвященное православным храмам Баку. Российский лидер подарил собору икону Преображения Господня.

Храм святых Жен-мироносиц в Баку, заложенный в начале XX века, является кафедральным собором Бакинской епархии Русской Православной Церкви. В 2003 году состоялось его открытие после ремонта, в мероприятии принял участие президент Азербайджана Гейдар Алиев. В соборе находится ковчег с частицей мощей апостола Варфоломея — покровителя Баку и почитаемая Тихвинская икона Божией Матери. При храме действует библиотека религиозно-культурного центра и епархиальный музей.

Отметим, что в последнее время в своих зарубежных поездках президент России Владимир Путин непременно стал посещать православные храмы Русской Православной Церкви, что ранее случалось нечасто. Если учесть загруженность графика любого мирового лидера, то очевидно, что в Кремле таким образом нарочито демонстрируют всему миру, что Россия является защитницей традиционных христианских ценностей и мирового Православия.

Не случайно накануне Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, иностранцам и людям без гражданства, которые являются сторонниками соответствующих ценностей, предоставляется разрешение на временное проживание в стране без учета утвержденной квоты правительства и документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.

Такое право, сказано в документе, могут получить иностранцы и люди без гражданства, «изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

В указе отмечается, что перечень стран, которые «навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным ценностям», должно утвердить правительство РФ по представлению министерства иностранных дел.

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