В украинских СМИ появилась информации, что 20−21 августа 2024 года на Украину прибудет делегация Константинопольского Патриархата, целью которой является попытка уговорить архиереев Украинской Православной Церкви на предательство своей Матери-Церкви и на фоне запрета УПЦ попытаться уговорить их, если не вступить в состав «ПЦУ», то хотя бы перейти в Экзархат Константинопольского Патриархата в Киеве.

Авторы публикаций утверждают, что визит делегации украинских чиновников и представителей «ПЦУ» на Фанар обернулся провалом для Епифания Думенко, поскольку Патриарх Варфоломей был недоволен его попытками ограничить доступ Константинопольского Патриархата на Украину «для начала диалога» с Украинской Православной Церковью, сообщает портал Raskolam.net.

Согласно информации украинских СМИ, 20−21 августа, в преддверии голосования за запрет Украинской Православной Церкви в Верховной Раде, на Украину срочно пребудет делегация Фанара, направленная лично Патриархом Варфоломеем. В её состав должны войти архиепископ Виннипегский Иларион, митрополит Писидийский Иов и Патриарший диакон Епифаний Камянович.

Такое развитие событий не устраивает представителей «ПЦУ», ГЭСС и партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», которые, по данным источников, делали всё возможное, чтобы этот визит не состоялся. Однако, во время визита украинской делегации на Фанар 14 августа, выяснилось, что патриарх Варфоломей крайне недоволен поведением Епифания Думенко и Евстратия Зори в отношении УПЦ, поэтому принял решение действовать через Офис президента Украины, откуда получил предварительное понимание и одобрение для реализации своей инициативы.

Кроме того, в статье раскрываются детали и хронология всех контактов украинской стороны с Константинопольским Патриархатом, начиная с 2023 года, когда глава Фанара принял решение продолжить работу над «объединением украинского Православия». Интересно, что недавний визит главы Православной Церкви в Америке митрополита Вашингтонского Тихона происходил именно в контексте этой работы и якобы нашёл позитивный отклик у Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

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