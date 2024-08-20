16 августа 2024 года иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский Феодосий выступил с заявлением, в котором призвал остановить гонения на Украинскую Православную Церковь, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Нынешнее обращение владыки, который и ранее неоднократно выступал в защиту УПЦ, связано с тем, что в ближайшее время украинские власти намерены принять закон о полном запрете УПЦ, о чём заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Начиная пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, мы возносим горячие молитвы о прекращении войны в Газе и о воцарении истинного мира во всём мире. Мы также молимся об Украине, о мире и благоденствие её народа. Мы очень огорчены тем, что беспрецедентные гонения против канонической Православной Церкви на Украине, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, не ослабевают. Киевские власти преследуют Церковь настолько, словно их целью является полное уничтожение этой древней, богатой своей историей Церкви, основание которой относится к началу зарождения христианства на Украине.

Соучастниками и заговорщиками этих страшных деяний против канонической Православной Церкви на Украине являются западные политические силы, которые прилагают всевозможные усилия для того, чтобы разрушить, положить конец её существованию и найти ей альтернативу. К огромному сожалению, все это происходит при тесном взаимодействии с хорошо известными церковными организациями.

Прискорбно и печально то, что при нынешних гонениях имеют место разрушения и разграбления храмов, хищение пожертвований, аресты епископов и священников, преследования их и тех верующих, кто не желает менять своей церковной принадлежности. К сожалению, сегодня все это происходит на наших глазах, и весь мир наблюдает, но никто ничего не делает.

Где во времена этих тяжелейших гонений все христианские Церкви, и почему мы наблюдаем состояние молчаливого равнодушия перед лицом этих несправедливых действий?

Где все правозащитные организации и учреждения нашего мира? Те, которые заявляют, что заботятся о демократии, соблюдении свобод и защиты прав человека и даже прав животных, но игнорируют и закрывают глаза на эти несправедливые действиях и жестокие преследования против древней Православной Церкви, которой является каноническая Украинская Православная Церковь.

Мы хотели бы напомнить всем христианским Церквам мира, особенно Православным, об их духовном, религиозном, церковном и моральном долге отвергать и противостоять этим гонениям и требовать их незамедлительного прекращения. Мы требуем скорейших и конкретных действий, направленных на прекращение гонений против Украинской Православной Церкви.

Как говорит святой апостол Павел, если страдает один член, страдает все тело (1 Кор. 12:26). И сегодня, когда Украинская Православная Церковь является распинаемой и страждущей, преследуемой и гонимой Церковью, долг каждого из нас — поддерживать и защищать ее до тех пор, пока эти систематические и несправедливые по отношению к ней деяния не прекратятся.

В период Успенского поста мы усердно молимся в Гефсиманском храме перед пустой гробницей Царицы Небесной, прося заступничества, благословения и молитв Пресвятой Владычицы Богородицы о сохранении гонимой Церкви-мученицы на Украине, дабы Господь Бог просветил совесть всех причастных лиц, и были приняты меры по прекращению этих несправедливых и ужасных гонений против Украинской Православной Церкви".

Русская линия