20 августа 2024 года депутаты Верховной Рады Украины подавляющим большинством голосов приняли во втором чтении закон о запрете деятельности Украинской Православной Церкви, чем окончательно продемонстрировали всю богоборческую суть нынешнего украинского режима, сообщает СПЖ.

За закон о запрете самой большой Церкви на Украине проголосовали 269 депутатов при 29 против, 4 воздержавшихся и 20 не голосовавших.

От пропрезидентской фракции «Слуга народа» против проголосовали лишь нардепы Евгений Брагар, Артем Культенко, Сергей Литвиненко, Павел Халимон. Депутаты Роман Каптелов, Георгий Мазурашу, Степан Чернявский — воздержались.

В платформе «За життя та мир» все депутаты, кроме Юрия Загороднего, голосовали против.

Депутаты из «Відновлення України» Артем Бурмич, Анатолий Гунько, Артем Дмитрук, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Евгений Шевченко, Евгений Яковенко — не дали своих голосов за закон. А Олег Воронько воздержался.

Также голосовала против внефрационная депутатка Виктория Гриб.

Во время голосования не сработали депутатские карточки у нардепов Алексея Гончаренко, Сергея Ионушаса, Натальи Пипы и Марьяны Безуглой, но они тут же потребовали посчитать их голоса в пользу запрета.

После этого постыдного голосования на трибуну Верховной Рады вышел Артём Дмитрук и заявил, что, несмотря на любые законы, никто не сможет запретить веру православных христиан на Украине. «Вера вечна, Вера славна, наша Вера — Православна!», — закончил своё выступление в беснующемся украинском парламенте православных депутат.

Что касается самого закон, то в нём есть отсрочка запрета УПЦ на 9 месяцев, сообщает Телеграм-канал «Легитимный». Как поясняет канал со ссылкой на свои источники, «Зеленский решил дать СЕБЕ 9 месяцев, чтобы принять окончательное решение в этом кейсе».

При этом всё зависит от многих факторов, пишет «Легитимный»:

1. Это выборы в США. Если Трамп одержит победу, то лучше УПЦ не трогать, а если демократы, то закроют.

2. Церковная зачистка УПЦ сейчас, могла раскачать ситуацию внутри страны, ослабить даже армию, а в момент сложности в Курской авантюре и на Донбассе — это могло закончиться плачевно.

3. Дали время чтобы другие могли перекупить «приходы» или зарегистрировать новые и перейти куда-то. Время большого торга началось.

4. Зеленский забоялся начинать зачистку УПЦ сейчас, так как Курская авантюра провалилась.

В Офисе Зеленского рассматривали несколько вариантов законопроекта. В одном из них запрет вступал в силу сразу, но от него отказались. При этом сути установившегося на Украине режима ничто уже не поменяет — он останется богоборческим.

Русская линия