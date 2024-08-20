Скандальная история с сослужением ряда болгарских иерархов украинским раскольникам на Фанаре не привела к признанию «ПЦУ» со стороны Болгарского Патриархата, о возможности чего уже открыто говорили в украинских и профанарских СМИ. Избрание новым Болгарским Патриархом владыки Даниила поставило окончательную точку в этом вопросе — Болгарская Православная Церковь признаёт на Украине только УПЦ. Об этом свидетельствует текст поздравительного послания, который Патриарх Даниил направил в Киев в связи с 10-й годовщиной интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Патриарх Даниил отметил стойкость Предстоятеля УПЦ, которую Блаженнейший проявляет во время сложных испытаний для Украинской Православной Церкви. Поздравление опубликовано на официальном сайте Софийской митрополии БПЦ, передаёт портал Raskolam.net.

«За этот десятилетний период Вы зарекомендовали себя как достойный преемник великих иерархов и исповедников, освятивших Киевскую митрополию. Присущие Вам скромность, смирение, долготерпение, любовь к монашеству и монашескому образу жизни, стремление к строгому соблюдению канонического порядка в Церкви, завещанного нам святыми отцами, являются характерными чертами Вашего нелегкого служения на посту Предстоятеля братской Украинской Православной Церкви. Время Вашего первосвятительства совпало с тяжелыми испытаниями для украинского народа и его Церкви. Вы противостояли и продолжаете, с Божией помощью, противостоять всем попыткам внести раскол, сохраняя единство, целостность и каноничность Украинской Православной Церкви. В то же время это были годы раскола в самом украинском обществе, в котором Вы всегда проявляли себя как объединитель и миротворец — евангельский долг каждого истинного пастыря Христова», — написал Патриарх Даниил.

17 августа 2024 года Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий также направил поздравление в адрес Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Его Святейшество подчеркнул, что в течение десятилетия Блаженнейший неутомимо заботится о потребностях паствы и в больших страданиях и трудностях вдохновляет верных словом истины.

Русская линия