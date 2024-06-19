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Сводка новостей от 19 июня 2024

Владимир Путин посетил Свято-Троицкий храм в Пхеньяне
Президент России подарил единственному православному приходу в Северной Корее икону Пресвятой Троицы…

Владимир Путин посетил Свято-Троицкий храм в Пхеньяне19 июня 2024 года в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику президент России Владимир Путин посетил единственный православный храм в стране — Свято-Троицкую церковь в Пхеньяне, сообщает Патриархия.Ru.

Кортеж Президента России был встречен колокольным звоном. На пороге храма главу Российского государства встречал и тепло приветствовал архиепископ Корейский Феофан. Владыка представил главе Российского государства председателя Православного комитета КНДР Виктора Ю и клириков Свято-Троицкого храма иерея Владимира Чжана, диакона Павла Пака и диакона Георгия Юна.

Затем Владимир Путин проследовал в храм, где глава Корейской епархии рассказал высокому гостю об истории Российской духовной миссии в Корее, а также об этапах строительства православного храма в Пхеньяне.

Хор Свято-Троицкого прихода исполнил храмовый тропарь и кондак, после чего было возглашено многолетие главе Российского государства.

В дар храму Президент России передал икону Святой Троицы.

Решение о строительстве православного храма в Пхеньяне было принято в 2002 году в ходе визита руководителя КНДР Ким Чен Ира в Россию, после посещения храма святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске.

24 июня 2003 года архиепископ Калужский и Боровский Климент освятил первый камень нового храма. Проект храма разработали корейские специалисты в области русской храмовой архитектуры. Строительство велось в основном за счет бюджета КНДР, помощи администрации Приморского края и некоторых российских бизнесменов. Утварь, иконы и колокола были переданы Русской Православной Церковью.

В июне 2006 года от председателя Православного комитета КНДР Георгия Хо Ир Зина на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II поступило обращение о принятии храма в лоно Русской Православной Церкви, которое было удовлетворено Священным Синодом в июле того же года.

13 августа 2006 года состоялось торжественное освящение храма, которое возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Патриарх Московский и всея Руси.

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Владимир Путин посетил Свято-Троицкий храм в Пхеньяне
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