В Минкульте Украины признали, что в Почаевской Лавре стало лучше, чем было, но пообещали проверить, законно ли это

Представители специальной комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины рассказали о первых итогах проверки, которая проводится на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры. По словам чиновников, комиссия выявила некоторые изменения, которые, впрочем, не повлияли на ухудшение состояния зданий монастыря, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на «Укринформ».

«Мы осматриваем три объекта, которые являются самой ценной, самой древней частью нашей национальной святыни. С 2003 года они находятся в пользовании монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры. Мы проверяем, в каком состоянии эти объекты, а также территория святыни. Государству принадлежат шесть объектов — это Успенский и Троицкий соборы, Архиерейский дом, корпус келий, колокольня, надвратный корпус и территория, которая вместе с объектами была передана в пользование. Во время проверки объектов комиссия обнаружила изменения. Появились улучшения, то есть замена полов, облицовка стен, новые стенописи, пристройки в отдельных случаях. И это требует детального анализа, сверки документов, выяснения обстоятельств: как, что и когда. Ведь наше законодательство предусматривает, что любые работы на памятниках национального значения непосредственно должны согласовываться министерством как центральным органом в сфере охраны культурного наследия», — рассказала председательница комиссии — начальница отдела координации деятельности учреждений культуры департамента культурного наследия МКИП Ольга Рутковская.

В свою очередь, в Почаевском мужском монастыре сообщили о том, что заинтересованы в сохранении обители и всячески способствуют работе комиссии. «Мы способствуем таким проверкам, ведь это и в интересах государства, и нашей монашеской братии. Все мы хотим как можно больше сохранить эту святыню в надлежащем состоянии как исторический памятник», — отметил пресс-секретарь Почаевской Лавры архимандрит Гавриил.

24 мая 2024 года на сайте Министерства культуры Украины был опубликован указ, в котором сообщается о формировании комиссии для проведения проверки государственного имущества на территории Свято-Успенской Почаевской лавры, переданного в пользование Свято-Успенскому Почаевскому мужскому монастырю Украинской Православной Церкви в 2003 году. Комиссия будет работать на территории Лавры с 3 по 29 июня.

Очевидной целью данной проверки, которая не проводилась ни разу с момента передачи обители верующим, является попытка найти повод для кампании по изъятию обители у неугодной властям Украинской Православной Церкви.

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