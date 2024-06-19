Пётр Васильевич Рябов родился в 1870 году в крестьянской семье Осинского уезда Пермской губернии. Известно, что он работал браковщиком Пермских пушечных заводов. В 1907 г. Рябов уволился с этой работы по состоянию здоровья, жил в пригороде Перми — Мотовилихинском заводе, где содержал чайную-столовую. Во время революционной смуты 1905−07 гг. он организовал Мотовилихинский отдел Союза Русского Народа (СРН), в котором был бессменным почетным и действительным председателем вплоть до февральского переворота 1917 года. Рябов был участником ряда монархических совещаний и съездов, был учредителем Пермского железнодорожного отдела СРН. В монархической деятельности участвовала и его жена Александра Александровна.

Вместе с политической деятельностью Рябов активно защищал интересы рабочих. Так, в 1910 г. на собранные рабочими средства Рябов ездил в Петербург в Главный Совет СРН, где просил, чтобы руководство Союза помогло обеспечить работой пушечные заводы. Во время раскола в СРН он поддержал своего земляка А.И.Дубровина. В 1913 году в числе сторонников Дубровина он подписал всеподданнейшее приношение Государю Императору Николаю II.

С установлением советской власти Рябов был арестован, а затем, в 1918 г., расстрелян в пермском лесу накануне ареста архиепископа Андроника (Никольского), также замученного на следующий день большевиками.

Русская линия