В ближайшее время святыня должна быть перенесена из Храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву Лавру…

Икона «Святая Троица» кисти преподобного Андрея Рублева находится в стабильном состоянии, её сохранности ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, занимающиеся вопросом сохранения святыни.

По словам специалиста, в настоящее время для иконы изготавливают специальную капсулу. «Она будет поддерживать температурно-влажностный режим и обеспечивать безопасность иконы», — отметил он.

Предполагается, что 23 июня 2024 года, к празднику Святой Троицы, святыню торжественно перенесут из Храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру.

Ранее руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила ТАСС, что согласно договору, заключенному в декабре 2023 года между Лаврой и Подворьем Храма Христа Спасителя, святыня будет находиться в ХХС на временном хранении до 23 июня 2024 года. В Троице-Сергиеву лавру образ передаётся в безвозмездное пользование по договору между монастырём и Третьяковской галереей от 12 июля 2023 года.

Икону «Троица» доставили в Храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января.

15 мая 2023 года стало известно о решении Президента РФ Владимира Путина вернуть Русской Православной Церкви икону «Троица», созданную Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля Патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре.

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