Глава Фанара добавил свою «подпись» спустя сутки после того, как документ был опубликован в Интернете…

17 июня 2024 года глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей добавил свою подпись под виртуальным итоговым документом украинского «саммита мира», который проходил в Швейцарии 15−16 июня, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на «Украинскую правду».

«Отмечается, что список был обновлён 17 июня. В перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она была перечислена. В то же время в перечне появился Вселенский Патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее представители Ватикана и Константинопольского Патриархата не подписали данный документ. При этом Фанар на мероприятии был представлен на самом высоком уровне лично Патриархом Варфоломеем, а от Ватикана присутствовал госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. При этом ни Ватикан, ни Фанар не значились в списке подписантов итогового коммюнике, опубликованного после саммита. Однако, буквально через день глава Фанара передумал.

В связи с этим Владимир Зеленский поблагодарил его за это. «Благодарен Вселенскому Патриархату за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Украина и все украинцы благодарны Его Святейшеству Варфоломею за молитвы и постоянное внимание к нашей стране и народу», — написал Зеленский у себя в соцсети.

Предполагалось, что данный документ будут подписывать только официальные представители государств и государственных объединений, но поскольку их число оказалось меньше, чем ожидали украинские власти, данный текст, видимо, решил подписать и глава Фанара. Это, правда не изменило довольно критических оценок западных СМИ по поводу итогов прошедшего форума, который не достиг никаких результатов и полностью провалился.

Русская линия