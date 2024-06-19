Русская линия
Сводка новостей от 19 июня 2024

Митрополит Крушевский Иоанн (Вранишковский): Представители «ПЦУ» не имеют апостольского преемства
Архиепископ Македонской Православной Церкви объяснил, почему Охридская Архиепископия не может признать «ПЦУ»…

Митрополит Крушевский Иоанн (Вранишковский)Широко известный православной общественности архиерей Македонской Православной Церкви митрополит Крушевский и Демирхисарский Иоанн (Вранишковский), который до выдачи Сербским Патриархатом Томоса об автокефалии Македонской Церкви был единственным каноническим епископом на территории Македонии и подвергался за это несправедливому преследованию македонских властей, в интервью порталу Prizma. mk заявил, что Македонская Церковь не может признать украинских раскольников, поскольку они не имеют апостольского преемства.

Владыка отметил, что в настоящее время весь православный мир расколот буквально на две части, и в той или иной мере они ориентируются на позицию Константинополя или Москвы, которые, к сожалению, противостоят друг другу. В вопросе Украины Русская Православная Церковь занимает предельно жёсткую позицию, и как бы кому этого не хотелось, речь идёт не о геополитическом противостоянии, а сохранении канонического порядка жизни Церкви.

«Для того, чтобы кто-то стал диаконом, я должен совершить рукоположение, то есть диакон должен получить апостольское преемство от того, кто его уже имеет. Эта группа из „ПЦУ“ не получила апостольского преемства», — пояснил митрополит Иоанн.

Поэтому, говорит епископ, в принципе нельзя проводить параллели между Македонской Православной Церковью и «ПЦУ», потому что МПЦ имела многовековую преемственность. «Никто не оспаривает нашу апостольскую преемственность, потому что Сербский Патриарх передал её ещё в 1958 году. На Украине все по-другому», — заявил архиерей.

На вопрос, почему, несмотря на догматические нестыковки, Константинополь признал украинских самосвятов, митрополит Иоанн лишь пожал плечами. «У меня была возможность поговорить с величайшим тамошним богословом, который также был моим профессором, ныне покойным митрополитом Иоанном (Зизиуласом). В ходе одного долгого диалога он ответил на все остальные вопросы, но по этому вопросу (признание Фанаром „ПЦУ“) я ответа не получил».

«Он просто сказал, что Константинополь может это сделать», — рассказал митрополит Иоанн, добавив, что такой ответ неприемлем для многих Православных Церквей. «Русская Церковь, помимо всего прочего, придерживается именно такой позиции и говорит: подождите, если вы признаёте это, то вы неправославный», — отметил владыка.

Русская линия

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Митрополит Крушевский Иоанн (Вранишковский): Представители «ПЦУ» не имеют апостольского преемства
Архиепископ Македонской Православной Церкви объяснил, почему Охридская Архиепископия не может признать «ПЦУ»...

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