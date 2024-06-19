Широко известный православной общественности архиерей Македонской Православной Церкви митрополит Крушевский и Демирхисарский Иоанн (Вранишковский), который до выдачи Сербским Патриархатом Томоса об автокефалии Македонской Церкви был единственным каноническим епископом на территории Македонии и подвергался за это несправедливому преследованию македонских властей, в интервью порталу Prizma. mk заявил, что Македонская Церковь не может признать украинских раскольников, поскольку они не имеют апостольского преемства.

Владыка отметил, что в настоящее время весь православный мир расколот буквально на две части, и в той или иной мере они ориентируются на позицию Константинополя или Москвы, которые, к сожалению, противостоят друг другу. В вопросе Украины Русская Православная Церковь занимает предельно жёсткую позицию, и как бы кому этого не хотелось, речь идёт не о геополитическом противостоянии, а сохранении канонического порядка жизни Церкви.

«Для того, чтобы кто-то стал диаконом, я должен совершить рукоположение, то есть диакон должен получить апостольское преемство от того, кто его уже имеет. Эта группа из „ПЦУ“ не получила апостольского преемства», — пояснил митрополит Иоанн.

Поэтому, говорит епископ, в принципе нельзя проводить параллели между Македонской Православной Церковью и «ПЦУ», потому что МПЦ имела многовековую преемственность. «Никто не оспаривает нашу апостольскую преемственность, потому что Сербский Патриарх передал её ещё в 1958 году. На Украине все по-другому», — заявил архиерей.

На вопрос, почему, несмотря на догматические нестыковки, Константинополь признал украинских самосвятов, митрополит Иоанн лишь пожал плечами. «У меня была возможность поговорить с величайшим тамошним богословом, который также был моим профессором, ныне покойным митрополитом Иоанном (Зизиуласом). В ходе одного долгого диалога он ответил на все остальные вопросы, но по этому вопросу (признание Фанаром „ПЦУ“) я ответа не получил».

«Он просто сказал, что Константинополь может это сделать», — рассказал митрополит Иоанн, добавив, что такой ответ неприемлем для многих Православных Церквей. «Русская Церковь, помимо всего прочего, придерживается именно такой позиции и говорит: подождите, если вы признаёте это, то вы неправославный», — отметил владыка.

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