Образована Комиссия по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. Митрополит Иларион временно отстранён от управления епархией…

25 июля 2024 года члены заседания Священного Синода Русской Православной Церкви имели суждение о положении дел в Будапештско-Венгерской епархии, в которой в последнее время произошла череда крайне неприглядных и скандальных историй, что стало достоянием широкой общественности, передает Патриархия.Ru.

В связи с этим Священный Синод постановил образовать комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии и временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией на время работы комиссии.

Временное управление Будапештско-Венгерской епархии поручено Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

Митрополит Иларион также освобождён от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Исполняющим обязанности председателя обеих комиссий назначен епископ Егорьевский Мефодий, который тем же решением Священного Синода включен в состав Межсоборного присутствия.

Ранее «Русская линия» сообщала, что владыка Иларион попал в крайне неприятную историю, поскольку его бывший келейник обвинил архиерея в домогательствах. Правдивы эти обвинения или это откровенный поклёп и клевета, должна разобраться созданная Синодом комиссия.

Русская линия