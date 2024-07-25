25 июля 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания члены Синода заслушали предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить празднование дня принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым.

В итогу Синод постановил «вознести благодарение Триипостасному Богу, благоволившему вернуть в Свято-Троицкую Сергиеву лавру всероссийскую святыню — икону Святой и Живоначальной Троицы, написанную преподобным Андреем Рублевым для иконостаса Троицкого собора лавры и изъятую из него по распоряжению безбожных властей в 1929 году», а также «установить празднование дня принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым, ежегодно 9/22 июня с совершением в этот день полиелейного богослужения».

Кроме того, Издательству Московской Патриархии Синод постановил включить соответствующие указания в богослужебный календарь, а Синодальной богослужебной комиссии в срок до 31 декабря 2024 года представить на утверждение Священного Синода текст службы для совершения ее в день принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым.

Во время заседания члены Синода заслушали доклад митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, о проводимой работе в первом полугодии 2024 года.

Синод постановил принять доклад к сведению и выразить благодарность всем, жертвующим и трудящимся для поддержки беженцев и пострадавших мирных людей, находящихся в зоне конфликта. Отдельно с благодарностью Священный Синод отметил труды: больничных священников; врачей, медицинских сестер и больничных волонтеров; сотрудников гуманитарных центров; добровольцев, восстанавливающих частные дома в Мариуполе и других городах, находящихся в зоне конфликта; строителей, ремонтирующих храмы в зоне конфликта и всех, направляющихся с риском для жизни в зону конфликта для гуманитарной миссии.

Помимо этого, члены Синода приняли целый ряд кадровых решений. В частности, Синод заслушал сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости иметь ещё одного викарного епископа. По итогам обсуждения Священный Синод постановил Преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, быть митрополиту Псковскому и Порховскому Арсению с освобождением от управления Псковской епархией. В свою очередь, Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, Синод постановил быть архиепископу Печерскому Матфею.

Члены Синода имели суждение о положении дел в Симферопольской и Феодосийской епархиях. Синод постановил почислить на покой епископа Бахчисарайского Каллиника, викария Симферопольской епархии. Местом пребывания епископу Каллинику Синод определил мужской монастырь в честь апостола и евангелиста Луки в селе Лаки под архипастырским наблюдением митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Временное управление названной обителью возложено на митрополита Симферопольского Тихона с поручением оформления юридического статуса монастыря.

Кроме того, Синод постановил освободить от управления Феодосийской епархией митрополита Феодосийского и Керченского Платона с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислить его на покой. Местом пребывания митрополиту Платону Синод определил Республику Крым с получением содержания от Феодосийской епархии. Временное управление Феодосийской епархией поручено митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.

На заседании Синода рассматривались вопросы о замещении нескольких вакантных кафедр. В частности, члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Новороссийской епархии. По итогам обсуждения, Синод постановил Преосвященным Новороссийским и Геленджикским быть архиепископу Горноалтайскому и Чемальскому Каллистрату с освобождением его от управления Горноалтайской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. В свою очередь Преосвященным Горноалтайским и Чемальским Синод избрал иеромонаха Макария (Ющенко), клирика Тобольской епархии.

В ходе заседания рассматривался вопрос о замещении вакантной кафедры Скадовской епархии. Синод постановил епископу Бежецкому и Удомельскому Филарету быть епархиальным архиереем Скадовской епархии с титулом «Скадовский и Алешкинский» с освобождением его от управления Бежецкой епархией и выражением благодарности за понесенные в ней архипастырские труды. Временное управление Бежецкой епархией Синод поручил митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию.

Члены Священного Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Югорской епархии. По итогам обсуждения Преосвященным Югорским и Няганским избран иеромонах Михаил (Малаханов), клирик Петропавловской епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Михаила (Малаханова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, Синод оставил на благоусмотрение Святейшего Патриарха Кирилла.

На заседании Священного Синода его члены заслушали прошение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла об учреждении еще одной епархии в Татарстанской митрополии. По итогам обсуждения Синод постановил образовать в административных границах города Набережные Челны, а также Агрызского, Елабужского, Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского районов Республики Татарстан Набережночелнинскую епархию, выделив ее из состава Казанской епархии.

Правящему архиерею Набережночелнинской епархии Синод постановил иметь титул «Набережночелнинский и Елабужский», а новообразованную Набережночелнинскую епархию члены Синода постановили включить в состав Татарстанской митрополии. Преосвященным Набережночелнинским и Елабужским Священный Синод постановил быть игумену Гавриилу (Мельникову), клирику Липецкой епархии.

Члены Синода имели суждение о решении Высшего Общецерковного суда Русской Православной Церкви по делу епископа Игнатия (Пунина) и постановили утвердить решение Суда по обвинению епископа Игнатия в совершении церковных правонарушений, а также извергнуть его из священного сана, определив ему место пребывания для несения покаянных трудов в монашеском звании в Нижегородской епархии по усмотрению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором.

Члены Синода заслушали рапорт епископа Луховицкого Евфимия, председателя Синодального миссионерского отдела, об освобождении от должности заместителя председателя упомянутого отдела священника Димитрия Березина согласно поданному прошению. Синод постановил освободить отца Димитрия Березина от должности заместителя председателя Синодального миссионерского отдела.

Русская линия