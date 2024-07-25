Протоиерей Владимир Воробьев с благодарностью освобождён от своей должности и назначен президентом ПСТГУ…

Священный Синод Русской Православной Церкви внёс изменения в руководство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института, сообщает Патриархия.Ru.

Члены Синода постановили освободить протоиерея Владимира Воробьева от должности ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института с выражением благодарности за понесенные труды и тридцатилетнее плодотворное служение по созданию, становлению и развитию названных учебных заведений.

Синод назначил протоиерея Владимира Воробьева президентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института.

Ректором указанных православных вузов члены Синода назначили епископа Егорьевского Мефодия с освобождением его от должности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии и сохранением за ним должности наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря. В свою очередь, исполняющим обязанности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии Синод назначил иеромонаха Луку (Пронских), секретаря Ученого совета Санкт-Петербургской духовной академии.

По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, смена ректора связана с возросшим объемом текущей оперативной работы.

Представитель Церкви напомнил, что в 1990 году протоиерей Владимир Воробьев был одним из организаторов Богословско-катехизаторских курсов, в мае 1991 года был избран ректором курсов, а затем, после преобразования в 1992 году курсов в Богословский институт, — ректором Православного Свято-Тихоновского богословского института, который в мае 2004 года получил статус университета и был преобразован в ПСТГУ.

«Под руководством протоиерея Владимира Воробьева в ПСТБИ/ПСТГУ был разработан государственный образовательный поликонфессиональный стандарт по теологии, ставший основой для открытия специальности „Теология“ в государственном классификаторе и создания теологических факультетов и отделений в государственных вузах», — напомнил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Благодаря трудам отца Владимира на протяжении трех десятилетий Свято-Тихоновский институт, а потом и университет, последовательно развивался, расширял свою деятельность и повышал уровень богословского образования. Тысячи студентов прошли обучение в его стенах и успешно трудятся не только в нашей стране, но и за ее пределами. В качестве президента ПСТГУ отец Владимир продолжит активно участвовать в жизни вуза», — заключил Владимир Легойда.

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