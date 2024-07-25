22 июля 2024 года на официальном сайте Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата было опубликовано сообщение о запрете в служении настоятеля храма святого Александра Свирского в Криковом священника Андрея Перчика, который поддался давлению нынешних молдавских властей и призывам Румынского Патриархата и в нарушение канонов самовольно перешёл в «Бессарабскую митрополию».

Накануне указанный священнослужитель выступил с соцсетях и попытался представить своё предательство Матери-Церкви как «возвращение к истокам» и «историческим корням».

«Наше присоединение к Румынскому Патриархату не является личной прихотью, не имеет политических, экономических или социальных мотивов. Это решение было принято по просьбе христиан и прихожан Крикова, которые желали вернуться к своим культурным, духовным и историческим корням. Это акт благодарности нашим предкам и Святым Отцам», — заявил клирик.

Он лукаво попытался убедить верующих, что в церковной жизни у них ничего не изменится. «Мы будем придерживаться того же календаря, отмечать те же праздники и святых. Мы исповедуем ту же веру и символ веры без изменений. Совершаем ту же Божественную литургию, причащаемся тем же Телом и Кровью Христа и проводим те же таинства: крещение, брак, молебны, погребение, освящение домов и тому подобное. Мы продолжим проповедовать, обучать и поддерживать уязвимые слои общества: сирот, заключенных, пожилых, одиноких и людей с особыми потребностями, оказывая им материальную, социальную и духовную помощь. Мы молимся за мир и благополучие нашей Церкви, наших верующих и страны».

Однако, здесь возникает немало вопросов. Как известно, Румынский Патриархат в отличие от Молдавской Православной Церкви живёт по новоюлианскому календарю, а это значит, что жизнь указанного прихода, так или иначе, ждут изменения. Правда, отец Андрей предпочитает об этом не говорить. Да и о какой Церкви и стране он намерен отныне молиться: Румынском Патриархате и Румынии, или Молдавской Церкви и Молдавии? Вопросом много, а ответов нет.

Русская линия