25 июля 2024 года исполняется ровно 100 лет со дня рождения одного из самых любимых святых нового времени — святого преподобного Паисия Святогорца, чьи высказывания и поучения стали утешением для многих тысяч православных верующих как в России, так и заграницей. Ученик старца Тихона (Голенкова) в 2015 году был прославлен в лике святых, однако его почитание продолжает шириться по всему миру.

Сегодня на Святой Горе Афон особо отмечают память отца Паисия, хотя официально празднование ему назначены на 29 июня (12 июля) — день кончины и 31 декабря (13 января) — прославление. В афонских монастырях сугубо молятся угоднику Божию и вспоминают его подвиги и высказывания. В России и других странах, где есть храмы Русской Православной Церкви, также служат многочисленные молебны отцу Паисию.

Паисий Святогорец родился 25 июля 1924 года, в селении Фарасы, в многодетной семье. Его отец, Продромос Эзнепидис, был человеком верующим. В обыденной жизни он занимался крестьянскою деятельностью, плавкой железа. По складу характера Продромос отличался отвагой, патриотизмом и справедливостью. Мать Паисия, Евлогия, глубоко верующая, трудолюбивая женщина, происходила из рода Франгопулосов и состояла в родстве с ныне прославленным Арсением Каппадокийским.

При Крещении родители хотели назвать сына в честь деда, но преподобный Арсений, прозрев его будущую жизнь и желая дать ему свое благословение, настоял на имени Арсений.

Ввиду притеснения православных со стороны турецких мусульман и по причине обмена населением между Турцией и Грецией семья Арсения (Паисия) вместе с единоплеменниками вынуждена была отправиться в эмиграцию. По прибытии в Грецию переселенцы какое-то время ютились в порту Пирея, затем — в крепости острова Керкира. Здесь умер и был погребен преподобный Арсений. Наконец, беженцы добрались до города Коницы, где и осели.

С детства Арсений (Паисий) мечтал стать монахом, приобщался к молитвенному деланию, учился смиренномудрию и воздержанию. Родители часто рассказывали ему о преподобном Арсении, чьё имя он носил от Крещения, и кого потом сам Арсений ставил в пример.

Научившись грамоте, Арсений часто читал Священное Писание и Жития Святых. Рассказывают, что иногда, возвращаясь из школы, он сходу брался за эти священные пособия, забыв про еду. Случалось, что его старший брат, видя чрезмерную, как ему казалось, увлечённость Арсения, прятал книги, но Арсений проявлял удивительную настойчивость: доходило до того, что он убегал читать в лес. Уже тогда он пытался использовать опыт святых в своей практике.

Начальную школу он закончил неплохо, однако дальше учиться не стал; в его селении не было гимназии. Подражая Христу, как известно воспитывавшемуся, в доме плотника, Арсений стал учиться плотницкому ремеслу. Одно время он работал с наставником, а впоследствии организовал собственную столярную мастерскую. Помимо предметов домашнего быта, он мастерил вещи церковного употребления и гробы. За последние он не брал платы, выражая своё сострадание и проникаясь болью тяжёлых утрат.

Утверждают, что в пятнадцатилетнем возрасте Арсений удостоился чудесного явления Спасителя, что ещё больше утвердило его в ревности о Господе и благочестии. Вскоре он обратился в епархиальное управление с просьбой о вступлении в монашество, но беседовавший с ним представитель ответил, что ему необходимо подрасти.

Во время Гражданской войны коммунисты заточили было Арсения в тюрьму, но впоследствии, разобравшись, освободили. В виду участия братьев в войне, Арсений вынужден был взвалить на себя бремя крестьянских работ, став помощником и опорой для матери. Мысль о вступлении в монашество пришлось отложить.

В 1945 году Арсений был призван в армию, получил воинскую специальность радиста. Подразделение, в котором служил будущий Святогорец, участвовало в боевых действиях. Арсению не раз приходилось испытывать смертельную опасность и трудности, но он не унывал, а уповал — на Бога. И Бог не оставил его.

Однажды на стрельбище Арсений стал свидетелем необыкновенного свечения, невидимого для других. Оно исходило из оврага. Позже он выяснил: на том месте расстреливали осужденных, среди которых, вероятно, были и невиновные. Промыслом Божьим Арсений был избавлен от участия в этих расстрелах.

В 1950 году, после возвращения со службы и непродолжительного пребывания в Конице, Арсений отправился на Святую Гору. Он желал найти старца, который бы взял его в послушание. Однако поиски не привели к искомому результату. К тому же Арсений получил весть от отца о возникших трудностях. И он решил отправиться домой.

Вернувшись с Афона, Арсений занялся плотницким ремеслом. Из заработанных средств он уделял родным и жертвовал беднякам. Кому-то безвозмездно делал окна и двери. Несмотря на профессиональную деятельность, требующую сил, Арсений постился, по ночам предавался молитвам и совершал поклоны, спал же он прямо на полу.

В марте 1953 года, следуя призванию, Арсений принял окончательное решение оставить суету мира и посвятить свою жизнь монашескому подвигу. Раздав сбережения нищим, он вновь отправился на Афон. Поначалу его выбор остановился на монастыре Констамонит, однако ко времени его прибытия на место на стороне южного побережья разыгрался шторм. Признав это за действие Божьего Провидения, он сел на судно, маршрут которого пролегал вдоль северной стороны, и вышел к монастырю Эсфигмен. Монастырь отличался строгим порядком. Здесь было у кого учиться, и от кого перенимать духовный опыт.

Первое время Арсений исполнял послушание в трапезной и пекарне, затем — в столярке. Ещё одной зоной ответственности было два храма, находившихся вне пределов монастыря. Там он поддерживал чистоту и зажигал лампады.

Как ни тяжело было послушание, с завершением трудового дня, ночью, Арсений молился и славословил Творца. Постепенно, под контролем игумена, к одним своим подвигам он прибавлял другие. В церкви старался не садиться, зимой, в келье, обходился без печки, а на улице — без теплых одежд. Спал на кирпичах или каменных плитах.

Как и многие прославленные подвижники, Арсений не избежал диавольских приражений и козней. Одно время изобретатель греха смущал его разогревом воспоминаний и переживаний за родных, являл их во сне то больными, то умершими. Затем он являлся Арсению в чувственном виде, желая его устрашить, разговаривал с ним. При помощи Божьей, Арсений преодолевал его коварство, обходил сети и западни.

27 марта 1954 года Арсений, пройдя испытания, был пострижен в монашество. С тех пор он стал носить имя «Аверкий».

Однажды, находясь в алтаре и наблюдая за священником, совершавшим Проскомидию, он увидел, как Агнец на дискосе трепещет, будто ягненок.

В другой раз, ночью, во время молитвы, он ощутил, будто что-то нисходит на него сверху и омывает его. Аверкий исполнился слезами радости. Это было действие благодати.

Со временем в Аверкии больше и больше зрело стремление к безмолвной, уединённой жизни. И вот, однажды он испросил благословение на уход из обители. Отправившись после этого в Иверский монастырь, он приложился к иконе Божьей Матери и ощутил какую-то особую нежность. Из этого Аверкий заключил, что его уход соответствует Божьему произволению.

Будучи наслышан о добродетелях старца иеромонаха Кирилла, подвизавшегося в Култумушском скиту, Аверкий пришёл к нему и попросился в послушники. Старец дал согласие. Помимо общих для христиан добродетелей, он обладал даром прозорливости и даром изгнания бесов. Аверкий относился к нему с глубоким уважением и думал остаться при нём навсегда. Но диавол стал строить новые козни.

В какой-то момент, несмотря на то, что Аверкий ушёл из обители не по личному произволу, а по благословению игумена, антипросоп монастыря затребовал его возвращения. Обитель нуждалась в нём как в хорошем плотнике и антипросоп использовал угрозу: если Аверкий не возвратится, то будет изгнан со Святой Горы.

В особножительном монастыре Филофей подвизался тогда дальний родственник Аверкия, иеромонах Симеон. В своё время он знал преподобного Арсения Каппадокийского. Имея это в виду, старец Кирилл посоветовал Аверкию перейти в эту обитель и встать под покровительство отца Симеона, что и было исполнено.

Согласно архивному свидетельству, Аверкий поступил в него 12 марта 1956 года. Подвизаясь в Филофее, он имел возможность посещать старца Кирилла и получать от него душеполезные разъяснения по насущным вопросам. Бывало, что старец, заранее прозрев время прихода Аверкия и содержание интересующей его темы, вместо словесного ответа указывал на уже отмеченный им в книге фрагмент.

В монастыре Филофей Аверкий имел послушание трапезника и келаря. Затем он был назначен старшим в столярку. Помимо этого трудился в пекарне. Однажды, увидев, как один из старцев запирает дрова, Аверкий опечалился, и попросил его больше так не поступать, сказав, что и сам готов носить дрова для него и для прочих братий, лишь бы никто не брал чужого. Свою же келью он традиционно не топил.

Однажды диавол хотел уловить Аверкия через гордость, на что он, уразумев сатанинский подвох, тут же зажег свечу и стал молиться. Затем, исповедуясь, он рассказал о произошедшем духовнику. После беседы с духовником он внимательно проанализировал свои помыслы и понял, что иногда и действительно уклоняется в мнение о значительности своих дел.

Время от времени диавол старался внушить ему хульные помыслы о святых. А один раз, во время Божественной Литургии, он явился ему в образе чудища с пёсьей головой, и, раздосадованный тем, что Аверкий пел тогда «Святый Боже», погрозил ему своей поганой лапой.

К лету 1956 года здоровье Аверкия пошатнулось и монастырские старцы отправили его в Коницу, на лечение. Добравшись до места, он не захотел жить в родительском доме, ввиду строгого и внимательного отношения к взятому монашескому обету, и остановился в церкви святой Варвары. Вскоре, по приглашению давней знакомой, он переселился к ней в дом. Периодически его посещал лечащий врач, а родная сестра приходила делать уколы. По завершении курса лечения, Аверкий вернулся в Филофей.

3 марта 1957 состоялся постриг Аверкия в мантию. Тогда же он получил новое имя «Паисий», в честь Паисия II, митрополита Кесарийского.

На протяжении своего пребывания в Филофее Паисий много думал о безмолвии. Но все попытки удалиться в пустыню не имели успешного разрешения.

Однажды он условился с лодочником, что тот перевезёт его на пустынный остров, однако к назначенному сроку лодочник не появился. В другой раз Паисий предполагал стать послушником старца Петра, но вскоре старец скончался.

А однажды он договорился с филофеевским монахом, отцом Ф., идти ради безмолвия на Катунаки. Их обоих остановило Божье вмешательство. Отцу Ф. приснился сон: они бежали по крыше монастыря, но перед тем, как должны были спрыгнуть, Жена, облаченная в черное, удержала их за одежду, сказав, что внизу — пропасть, и если они спрыгнут — разобьются. Паисию же было ниспослано особое откровение. Когда он пребывал в своей келье и молился, у него неожиданно отказали ноги и руки. Какая-то невидимая сила сковала его так, что он совершенно не мог шевелиться. Пробыв в таком состоянии около двух часов, он, вдруг, увидел Катунаки, а с другой стороны — обитель Стомион в Конице. Когда он направил взгляд на Катунаки, услышал голос Пресвятой Богородицы, запрещавший идти на Катунаки и повелевающий отправляться в монастырь Стомион. Когда Паисий заметил, что он просил пустыни, а Она посылает его в мир, то вновь услышал, что должен отправиться в Коницу. Потом он разрешился от таинственных уз, и его сердце исполнилось благодатью. Когда Паисий рассказал об этом духовнику, тот, посоветовав никому не рассказывать о случившемся, благословил его оставить Святую Гору и ехать в Коницу.

В 1958 году Паисий, во исполнение Божественной воли, оказался в сгоревшем монастыре Стомион. Ни денежных средств, ни материалов, необходимых для восстановления обители, Паисий не имел. Христиане обрадовались появлению подвижника и готовы были оказывать ему посильную помощь.

Владыка благословил отца Паисия ездить по окрестным селениям с мощами святых и собирать пожертвования. Некоторые люди жертвовали по тарелке пшеницы, однако Паисий не приберегал её для продажи, а отдавал священникам, чтобы те раздавали её нуждающимся.

Ходатайством Пресвятой Богородицы нашлись люди, которые способствовали восстановлению монастыря денежными средствами, строительными и отделочными материалами, транспортом, личным трудом.

Помимо строительных работ Паисий прилагал много усилий в деле нравственного воспитания населения, отучал от разгульных пирушек и плясок, которые прежде устраивались возле монастыря. Рассказывают, что справа от входа он выкопал могилу и водрузил над ней крест, а потом зажигал там лампаду и кадил.

В какое-то время в Конице активизировались сектанты — евангелисты. Они настолько умело пропагандировали свою веру, что число их последователей неуклонно росло. В ответ Паисий составил письменное разоблачение и подвесил его к монастырским дверям. Кроме того, он неоднократно беседовал со слушателями еретических проповедей и своими ревностными увещеваниями отклонял их от опасности приобщения к секте.

Наряду с заботой о духовно-нравственном состоянии людей, отец Паисий проявлял заботу о материальной поддержке бедняков. По договоренности с властями, он установил в разных кварталах Коницы специальные благотворительные копилки, назначил ответственных за сбор и создал попечительский совет, распоряжавшийся распределением средств. Для ухода за стариками он направлял добровольцев. Сдавая в аренду беднякам монастырские земли, он не требовал за неё денег, а лишь просил, чтобы в случае хорошего урожая уделили монастырю столько, сколько сочтут необходимым.

Стараниями отца Паисия в Коницу были перенесены мощи преподобного Арсения Каппадокийского. Для этого он ездил на Керкиру, участвовал в обретении мощей и лично омывал их вином и водой.

К сожалению, не все относились к Паисию с пониманием. Кому-то не нравилось, что он запрещал неуместные развлечения, а кто-то заглядывался на монастырские владения. Нашлись и такие, которые требовали изгнать Паисия. Тогда он уехал на Святую гору, но жители стали просить его вернуться. Он и вернулся, а в 1961 году вновь отправился на Афон, затем вновь возратился.

Через какое-то время, вступив в переписку с Синайским архиепископом Порфирием и получив от владыки благословение жить на Синае, Паисий переселился на Синайскую Гору. Шел 1962-й год.

Рассказывают, что в первое время по прибытии Паисия на Синайскую Гору, там стояла тяжёлая засуха. Когда монастырь стал готовить к отправке за водой караван из верблюдов, старец попросил не отправлять его в этот день. Ночью он предался молитве, и пошёл дождь.

Какое-то время отец Паисий участвовал в столярных работах, связанных с реставрацией икон. Затем, испросив благословение на уединенную жизнь в пустыне, он поселился в келье святых Галактиона и Епистимии. Недалеко от этого места был небольшой родник. Воды было мало, но старец делился с животными и птицами.

По воскресеньям, а иногда реже он посещал монастырь: причащался, помогал петь и читать, принимал участие в монастырских работах, наставлял обращавшихся к нему за советами.

Диавол не оставлял Паисия и здесь. Однажды, когда он потряхивал старый будильник, диавол стал внушать ему мысль, что если бы он был женат, то качал бы не будильник, а ребёнка. Старец тут же его зашвырнул.

К 1964 году здоровье Паисия сильно ухудшилось. Как ни жаль было расставаться с любимой пустыней, Паисий вынужден был возвратиться на Афон.

Вернувшись на Святую Гору, отец Паисий поселился в Иверском скиту. Он охотно помогал окружавшей его братии, а по возможности предавался безмолвному уединению, занимался молитвенным деланием и богомыслием.

Между тем болезнь прогрессировала. Оказалось, что диагноз, поставленный в прошлые годы, был неправильным. Тогда как Паисия лечили от туберкулеза, в действительности его мучил бронхоэктаз. В 1966 году ему сделали операцию, удалив почти всё левое легкое.

Паисий вернулся в скит, а затем, по рекомендации батюшки Тихона, удалился на Катунаки. Ему было необходимо сменить климат. Это произошло в 1967 году.

Помимо аскетических подвигов, он занимался резьбой. Часть изделий продавал, обеспечивая себе скромное пропитание; большую же часть раздавал.

Когда Священный Кинот поручил иеромонахам Василию и Григорию, насельникам Иверскиго скита, преобразовать жизнь монастыря Ставроникита, они обратились к Паисию за советом. Он поддержал это решение и пообещал помочь. 12 августа 1968 года Паисий перебрался в Ставроникитский монастырь.

10 сентября 1968 года отошел ко Господу старец Тихон. Перед смертью он высказал Паисию желание, чтобы тот стал его преемником по келье. Сам Паисий считал это большим благословением. Оказав посильную помощь братиям Ставроникитской обители, он перешел в каливу Честного Креста.

21 февраля 1971 года Паисий удостоился явления преподобного Арсения Каппадокийского. В это время он читал рукописное, составленное им Житие святого Арсения. Тот ласково погладил Паисия по голове. Впоследствии описание увиденного в этом явлении облика преподобного Арсения, а также написанный Паисием рисунок легли в основу его иконографического образа.

В 1972 году Паисий сподобился посетить место своего рождения, Фарасы. А в 1977 году, по приглашению Православной Церкви в Австралии, он посетил эту страну, совместно с отцом Василием, игуменом обители Ставроникита.

Сообщают, что однажды старец стал очевидцем явления Господа Иисуса Христа. Он узрел Его в сиянии света.

Пробыв в каливе Честного Креста приблизительно одиннадцать лет, старец Паисий переселился в келью «Панагуда». Эта келья менее других удовлетворяла условиям уединенной жизни, но зато более других соответствовала удобству паломников, искавших у старца духовной поддержки и утешения. Келья была очень ветхой и нуждалась в ремонте. Отец Паисий приложил немало усердия, чтобы привести её в подобающий вид.

В 1982 году отец Паисий посетил Иерусалим. А после Иерусалима отправился на Синай, в монастырь святой Екатерины. Пробыв там непродолжительное время, он вернулся на Афонскую Гору.

Последнее время старца мучила боль. Он чутко реагировал на холод и уже с сентября начинал отапливать келью. Телесные силы иссякали.

22 октября 1993 года отец Паисий покинул территорию Святой Горы и направился в монастырь Суроти. На Афонскую Гору он больше не вернулся. В Суроти ему сделалось плохо и он был доставлен в больницу. Там обнаружилось, что у него — рак. 4 февраля 1994 года сделали операцию, затем ещё одну.

Отец Паисий хотел было отправиться на Афон и там завершить земной путь, но этому препятствовало ухудшение его состояния. Он решил остаться в Суроти. 11 июля отец Паисий причастился Святых Христовых Тайн. 12 июля 1994 года сердце подвижника остановилось.

13 января 2015 года, Священный Синод Константинопольского Патриархата единогласно определил причислить Старца Паисия Святогорца к лику святых Православной Церкви.

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