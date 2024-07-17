Бывший глава ОВЦС заявил, что за обвинениями в его адрес со стороны келейника о мнимых домогательствах стоит желание получить деньги и не более того…

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), некогда возглавлявший ОВЦС МП, попал в крайне неприятную историю — его бывший келейник Георгий Сузуки и его мать (по некоторым дынным, мнимая) обвинили владыку в домогательствах. Сам архиерей все подобные обвинения отвергает и заявляет, что мошенники Сузуки пытаются его шантажировать и получить деньги, сообщает РБК.

По словам митрополита Илариона, когда он был главой ОВЦС, ему в числе писем от членов Японской Православной Церкви поступило сообщение от Георгия Сузуки (по паспорту — Джордж), который написал о желании служить Церкви. После назначения владыки Илариона на кафедру в Венгрии Сузуки стал его келейником. Однако позже к нему стала наведываться некая Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью (на самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда).

Осенью 2023 года она приехала в Венгрию на 7 недель. Видимо, тогда преступниками и был составлен план о шантаже митрополита Илариона, для чего они начали тайную запись его личных встреч и разговоров. Однако этого им оказалось мало, преступники обокрали Епархиальное управление Венгерской епархии и похитили € 30 тысяч и прочие ценные вещи.

В настоящее время за совершение кражи власти Венгрии объявили Сузуки в розыск. Сам он успел уехать в Японию, где и находится со своей подельницей.

То, что митрополит Иларион попал в эту крайне неприятную историю, в целом не удивительно. Среди духовенства на тему подобных обвинений ходит расхожий анекдот: возьмёт архиерей себе в келейники мальчика — скажут, что содомит и домогается, наймёт в кухарки женщину — блудник и сожительствует. В истории Церкви вряд ли есть архипастырь, который не подвергался подобного рода напраслине со стороны своих завистников. Однако, именно поэтому странно читать рассказы о том, насколько наивно ведут себя некоторые наши митрополиты со своими келейниками и кухарками.

Русская линия