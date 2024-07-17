Собрание самосвятов из «ПЦУ» в своей русофобии приняло решение «отменить» почитание целого ряда Богородичных икон и святых…

Украинские раскольники отказываются чествовать Казанскую и Иверскую иконы Божией Матери, так как они «русские»

Синод «ПЦУ», заседавший в Киеве 14 июля 2024 года, принял ряд календарных решений, по результатам которых в раскольнической организации отменили чествование нескольких Богородичных икон и святых, которые, по их мнению, связаны исключительно с Русской Православной Церковью, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт «ПЦУ».

Сообщается, что из списка почитаемых икон Пресвятой Богородицы были исключены: Казанская, Иверская, Троеручица и Семистрельная. По мнению самосвятов-раскольников, эти Богородичные иконы тем или иным образом связаны с историей Московского государства, поэтому им нет места в церковном календаре «ПЦУ».

Кроме того, в «чёрный список» раскольников попал святитель Иона, митрополит Московский, Киевский и всея Руси. В «ПЦУ» утверждают, что святитель, «вопреки канонам, без соборных решений и благословения Вселенского Патриарха», разделил Киевскую митрополию, образовав фактически отдельную Московскую, и после этого пытался установить контроль над Киевской кафедрой, где был поставлен другой митрополит.

2 февраля 2024 года «синод ПЦУ» решил изъять из церковного календаря день памяти благоверного князя Александра Невского.

Русская линия