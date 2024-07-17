Более 40 тысяч верующих и священнослужителей со всей России и из-за границы почтили память святой Царской семьи Государя Николая II…

В ночь с 16 на 17 июля 2024 года, в 106-ю годовщину убиения Императора Николая II, членов его семьи и их верных подданных, в Екатеринбурге от Храма-Памятника на Крови начался покаянный Царский крестный ход до урочища Ганина Яма — сегодня там стоит монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Крестный ход начался сразу по завершении архиерейской Божественной литургии, которую возглавили 13 архиереев: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Cреднеазиатского митрополичьего округа; Представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси, митрополит Филиппопольский Нифон; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Рубцовский и Алейский Роман, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский Петр, епископ Ремезианский Стефан, викарий Патриарха Сербского; епископ Сызранский и Шигонский Леонтий.

Среди сонма священнослужителей также присутствовали представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси Архимандрит Серафим (Шемятовский) и представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси Протоиерей Даниил Андреюк.

Преосвященным владыкам сослужило многочисленное духовенство Екатеринбургской и других митрополий.

За богослужением молились игумены и игуменьи, монашествующие, прибывшие почтить память святых Царственных страстотерпцев с самых разных обителей.

Среди гостей, молившихся за богослужением, были председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель главы региона Валерий Чайников, а также московские гости, прибывшие почтить память святой Царской семьи.

Перед началом Божественной литургии к участникам главного богослужения Царских дней обратился митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, возглавлявший Екатеринбургскую епархию в течение 12 лет, вплоть до июля 2011 года.

Вице-губернатор Олег Чемезов передал митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, который теперь останется в Екатеринбурге. Медальон с фрагментом пояса датирован первой половиной 19 века, Италия. Святыня была приобретена меценатами.

Далее митрополит Филиппопольский Нифон приветствовал всех участников богослужения и сугубо поздравил главу Екатеринбургской митрополии с Днем тезоименитства. Напомним, 16 июля 2016 года будущий владыка Евгений был пострижен в монашество с именем Евгений в честь страстотерпца Евгения Боткина митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом (ныне — глава Татарстанской митрополии).

За ночной литургией была вознесена молитва о Святой Руси.

Слово проповеди по запричастном стихе духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов посвятил теме истинной христианской веры.

Причастие Святых Христовых Тайн совершается в эту святую ночь со 100 чаш.

По завершении Божественной литургии митрополит Евгений призвал Божие благословение на всех крестоходцев, чтобы каждый смог пройти этот путь в молитве и покаянии.

Около трех часов ночи многотысячный Царский крестный ход, возглавляемый Преосвященными архипастырями, выдвинулся к монастырю Царственных страстотерпцев.

Молитвенное шествие прошло по маршруту: ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма.

Под покаянную Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — более четырех десятков тысяч верующих — клирики и миряне из самых разных территорий России — преодолели расстояние порядка 21 километра. География участников — вся страна — от Ставрополья до Новосибирска, от Астрахани до Архангельска, ближнее и дальнее зарубежье.

Молитвенное шествие завершилось молебном святым Царственным страстотерпцам у «сердца» Царской обители — Шахты номер 7.

Высокопреосвященные архипастыри — владыка Евгений и владыка Викентий поблагодарили всех крестоходцев за понесённый духовный подвиг.

Молебен завершился многолетием Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем участникам молитвенного шествия.

В храмах обители утром совершается Божественная литургия. Сегодня, в день памяти святой Царской семьи и их верных слуг, сюда будут прибывать все новые и новые паломники.

У Поклонного креста в течение дня совершался молебен с чтением Акафиста святым Царственным страстотерпцам.

Колонну сопровождают 10 мобильных групп помощи Православной службы милосердия, а также добровольцы Царских дней.

Русская линия