Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой найти мужчину, который в прямом эфире растоптал православный крест. Об этом Хинштейн сообщил в Telegram-канале, передаёт ТАСС.

«Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая своё скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан. <…> Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что мужчина заснял видео, «прикрываясь выдуманным ником в сети, ибо трус». «Но разгневанная общественность уже сдеанонила этого недоумка. Он записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал «в целях самозащиты», — добавил Хинштейн.

В своем обращении Хинштейн также попросил Генпрокуратуру и МВД «заранее позаботиться о правильном размещении этого субъекта в местах не столь отдаленных».

Русская линия