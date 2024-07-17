Планируется, что в ноябре-декабре этого года в Верховный суд РФ будет подан иск о признании сатанизма экстремистской идеологией…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в очередной раз заявил, что оккультные и магические услуги должны быть, наконец, запрещены в России, сообщает РИА Новости.

«Должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера», — сказал он на конференции в Общественной палате РФ «Сотрудничество в области психологического здоровья представителей научного, педагогического и религиозного сообщества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее преподаватель факультета повышения квалификации судей Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ, судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко сообщил, что иск о признании сатанизма экстремистской идеологией планируется подать в Верховный суд в ноябре-декабре этого года.

Остаётся только догадываться, почему сатанизм и оккультизм до сих пор не запрещены в России, хотя российские власти регулярно заявляют об особой защите традиционных ценностей. Хотелось бы верить, что в Кремле, наконец, наигрались в демократию и хотя бы на фоне конфронтации с Западом решатся на этот давно перезревший шаг.

Русская линия