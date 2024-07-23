Власти Турции крайне раздражены тем, что глава Фанара ведёт себя как глава какого-то государства, а не христианского квартала в Стамбуле…

В Турции растёт раздражение в связи с активным участием Константинопольского Патриарха Варфоломея в политических вопросах по всему миру, в связи с чем из уст оппозиционных политиков даже начали звучать требования жёстко осадить главу Фанара, лишив его турецкого гражданства, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Halkinsesi.

Так, заместитель председателя оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр заявил, что Патриарха Варфоломея не может быть гражданином Турции из-за его антитурецких высказываний на международных площадках и политиканстве.

«Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор, которые не могут выезжать за границу без разрешения префектуры (стамбульского района Фатих, — ред.), выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями и рассуждали о Турецкой Республике и нашей дорогой Турецкой Республике Северного Кипра!» — заявил Гюр.

Политик отметил, что представителей Фанара надо предупредить о недопустимости таких высказываний, а в случае продолжения подобной риторики лишить гражданства.

Патриарху следует напомнить, что он является представителем духовенства, заявил Гюр. Также он обрушился с критикой на Американского Архиепископа Элпидофора, которого предложил отстранить от должности, так как он также выступает на международных площадках, где заявляет о «незаконной оккупации» Турцией Северного Кипра.

Ранее Патриарх Варфоломей вынужден был отозвать свою подпись под коммюнике украинского «Саммита мира» в Швейцарии из-за жёсткой критики турецких властей.

Стремление Фанара (подобно Ватикану) принимать активное участие во всех политических процессах в мире входит в очевидное противоречие с представлениями турецких властей о роли греческого квартала в Турции. Турки просто не могут допустить, чтобы Константинопольский Патриарх Варфоломей стал чем-то наподобие «второго папы Римского». В конце концов, у папы есть своё государство, а у Варфоломея квартал, и тот принадлежит Турции.

Русская линия