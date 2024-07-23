22 июля 2024 года в малом актовом зале Московской духовной академии состоялось первое заседание совета культурно-просветительского центра Троице-Сергиевой Лавры «Киновия». Засдеание возглавил председатель совета — наместник Лавры и ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, сообщает сайт Троице-Сергиевой лавры.

На заседании были рассмотрены проекты культурно-просветительского, миссионерского и благотворительного характера, в том числе проект четырехсерийного фильма о преподобном Сергии Радонежском и его обители, проект цикла просветительских выставок, проект издания избранных проповедей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), хранящихся в библиотеке МДА, и проект организации постоянно действующего лектория.

В работе совета приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ профессор В. Легойда, заместитель управляющего директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК» А. Шарафутдинов, руководитель культурно-просветительского центра, доцент МДА архимандрит Симеон (Томачинский), директор издательства Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алипий (Кастальский), помощник духовника архимандрит Дорофей (Островский), диакон Сергий Коньков и секретарша Анна Боголюбова.

Культурно-просветительский центр «Киновия» был образован 11 марта 2024 года из Духовно-просветительского центра Лавры. Преобразование связано с необходимостью оптимизации совместной работы Лавры и Академии и их взаимной интеграции. Центр объединил усилия различных подразделений Лавры, ведущих миссионерскую, культурно-просветительскую и социальную деятельность. Для решения поставленных задач был учрежден совет — постоянно действующий орган управления центром.

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