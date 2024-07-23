В рамках форма посол России в Черногории Владислав Масленников открыл выставку «Навстречу Русскому Царю»…

В Черногории проходит Фестиваль «Дни Романовых в Никшиче»

Уникальная выставка архивных фотографий Царской семьи Николая II «Навстречу Русскому Царю» открылась в Черногории в рамках фестиваля «Дни Романовых в Никшиче». Экспозицию торжественно открыл посол России в Черногории Владислав Масленников, сообщает Православие.Ru.

Гостями мероприятия стали мэр Никшича Марко Ковачевич, представители Сербской Православной Церкви, представители патриотических общественных организаций, многочисленные жители города.

Советник директора Русского дома в Белграде Павел Бушуев в своем выступлении подчеркнул, что на открытии выставки произошла двойная премьера. Первой стала уникальная выставка «Навстречу Русскому царю», подготовленная Русским Домом при поддержке Сретенского монастыря и иеромонаха Игнатия (Шестакова). А второй — премьера фильма «Царь Николай», снятого журналистом Игорем Дамьяновичем к 106-й годовщине с момента гибели Царской семьи.

После кинопоказа состоялась презентация книги Желидрага Никчевича «Русское зеркало».

Третий по счету фестиваль «Дни Романовых в Никшиче», посвященный русской Императорской семье, стартовал в среду, 17 июля, в годовщину гибели Царской семьи, в Черногории.

Мероприятие началось с торжественной литургии в соборном храме Василия Острожского, которую сослужили митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ Будимлянско-Никшичский Мефодий. Среди многочисленных верующих на литургии присутствовали мэр Никшича Марко Ковачевич, посол России в Черногории Владислав Масленников, представители Русского Дома в Белграде.

Фестиваль «Дни Романовых» продлится в Никшиче до 21 июля.

Выставка «Навстречу Русскому Царю» будет открыта в Никшиче до 24 июля, после чего отправится по городам Черногории.

Русская линия