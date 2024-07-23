Русская линия
Сводка новостей от 23 июля 2024

В Черногории проходит Фестиваль «Дни Романовых в Никшиче»
В рамках форма посол России в Черногории Владислав Масленников открыл выставку «Навстречу Русскому Царю»…

Выставка Навстречу Русскому ЦарюУникальная выставка архивных фотографий Царской семьи Николая II «Навстречу Русскому Царю» открылась в Черногории в рамках фестиваля «Дни Романовых в Никшиче». Экспозицию торжественно открыл посол России в Черногории Владислав Масленников, сообщает Православие.Ru.

Гостями мероприятия стали мэр Никшича Марко Ковачевич, представители Сербской Православной Церкви, представители патриотических общественных организаций, многочисленные жители города.

Советник директора Русского дома в Белграде Павел Бушуев в своем выступлении подчеркнул, что на открытии выставки произошла двойная премьера. Первой стала уникальная выставка «Навстречу Русскому царю», подготовленная Русским Домом при поддержке Сретенского монастыря и иеромонаха Игнатия (Шестакова). А второй — премьера фильма «Царь Николай», снятого журналистом Игорем Дамьяновичем к 106-й годовщине с момента гибели Царской семьи.

После кинопоказа состоялась презентация книги Желидрага Никчевича «Русское зеркало».

Третий по счету фестиваль «Дни Романовых в Никшиче», посвященный русской Императорской семье, стартовал в среду, 17 июля, в годовщину гибели Царской семьи, в Черногории.

Мероприятие началось с торжественной литургии в соборном храме Василия Острожского, которую сослужили митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ Будимлянско-Никшичский Мефодий. Среди многочисленных верующих на литургии присутствовали мэр Никшича Марко Ковачевич, посол России в Черногории Владислав Масленников, представители Русского Дома в Белграде.

Фестиваль «Дни Романовых» продлится в Никшиче до 21 июля.

Выставка «Навстречу Русскому Царю» будет открыта в Никшиче до 24 июля, после чего отправится по городам Черногории.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Троице-Сергиева Лавра снимет четырёхсерийный фильм о преподобном Сергии Радонежском
Состоялось первое заседание Совета культурно-просветительского центра «Киновия»...

Константинопольский Патриарх Варфоломей заигрался в политику
Власти Турции крайне раздражены тем, что глава Фанара ведёт себя как глава какого-то государства, а не христианского квартала в Стамбуле...

В Черногории проходит Фестиваль «Дни Романовых в Никшиче»
В рамках форма посол России в Черногории Владислав Масленников открыл выставку «Навстречу Русскому Царю»...

Россию посетил представитель Македонской Православной Церкви
Иеромонаха Афанасия (Арсоского) принял в Москве председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний...

Илон Маск призвал запретить в США смену пола и сажать в тюрьму за продвижение трансгендерства
Американский миллиардер, сын которого сменил пол, заявил, что фактически потерял своего ребёнка...

Этот день в Русской истории
Сегодня отмечаем память св. преп. Антония Печерского, великого русского художника В.М.Васнецова и князя В.П.Мещерского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика