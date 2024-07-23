Американский миллиардер, сын которого сменил пол, заявил, что фактически потерял своего ребёнка…

Илон Маск призвал запретить в США смену пола и сажать в тюрьму за продвижение трансгендерства

Известный американский миллиардер Илон Маск заявил, что его сын «мёртв» из-за приёма блокаторов полового созревания, в результате чего парень стал считаться девушкой, и выступил за запрет продвижения трансгендерства, сообщает СПЖ

В интервью профессору психологии Джордану Питерсону предприниматель рассказал, что врачи не объяснили ему, что такие препараты «на самом деле являются просто стерильными препаратами». Поэтому он позволил принимать их своему сыну Ксавье.

«Я потерял сына по сути. Мой сын Ксавье мёртв, убит вирусом пробужденного разума», — сказал Маск.

Бизнесмен назвал «злом» врачей, которые меняют детям пол, и призвал сажать в тюрьму за продвижение трансгендерства.

В 2022 году Ксавье исполнилось 18 лет, и он официально стал «девушкой» по имени Вивиан Дженна Уилсон (фамилия матери).

Совсем недавно Маск объявил о переезде офисов своих компаний из Калифорнии из-за нового закона штата о продвижении трансгендерности.

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