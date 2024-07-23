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Сводка новостей от 23 июля 2024

Россию посетил представитель Македонской Православной Церкви
Иеромонаха Афанасия (Арсоского) принял в Москве председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний…

Россию посетил иеромонах Афанасий (Арсоский)23 июля 2024 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с представителем Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии, клириком Скопской епархии иеромонахом Афанасием (Арсоским), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Участники встречи обсудили взаимодействие Русской и Македонской Православных Церквей, в частности, в издательской сфере, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече также принял участие заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук.

После признания Македонской Православной Церкви со стороны Сербского Патриархата и выдачи им македонцам своего Томоса об автокефалии Русская Православная Церковь также признала Охридскую Архиепископию и установила с ней евхаристическое общение. В этой связи нет ничего удивительного в начавшихся церковных контактах между Скопье и Москвой.

В то же время нельзя не заметить, что Московский Патриархат в условиях сохраняющегося давления на македонцев со стороны Константинопольского Патриарха Варфоломея, который хочет заставить их признать украинских раскольников, оказывает Македонской Православной Церкви братскую помощь и поддержку. Нынешние визит отца Афанасия в Москву свидетельствует именно об этом.

Русская линия

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Россию посетил представитель Македонской Православной Церкви
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