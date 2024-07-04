В Русской Православной Церкви заявили о своей поддержке инициативы российских властей по введению новых методов консультирования беременных…

В Русской Православной Церкви поддерживают инициативу правительства России о внедрении нового формата работы женских консультаций для поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора, чтобы они принимали решение рожать детей, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в регионах, в том числе в сельской местности, планируется открыть более 360 женских консультаций, а также внедрить новый формат их работы, чтобы повысить эффективность консультирования и поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора.

«Такие цели в рамках формирования нацпроекта „Семья“ не могут не радовать. Русская Православная Церковь всемерно поддерживает любые усилия государства, направленные на снижение числа детоубийств в утробе матери и расширение мер поддержки беременных женщин», — сказал отец Федор.

По его мнению, заявления Голиковой дают ответ сомневающимся в возможности государственных учреждений здравоохранения принять всех пациенток после реализации инициативы о запрете абортов в частных клиниках.

«Государственные клиники справятся с ожидаемым потоком при отказе частных клиник от наживы на несчастье женщин и смогут в полной мере оказать помощь для сохранения жизни ребенка. У нас уже есть положительный опыт и предварительные данные, так, например, в Крыму после отказа частных клиник от абортов, поток в государственные учреждения вырос, и количество женщин, отказавшихся от абортов, соответственно ожидаемо возрастает», — сказал священник.

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