Русская линия
Сводка новостей от 4 июля 2024

Иерей Федор Лукьянов: «Русская Православная Церковь всемерно поддерживает любые усилия государства, направленные на снижение числа детоубийств в утробе матери»
В Русской Православной Церкви заявили о своей поддержке инициативы российских властей по введению новых методов консультирования беременных…

Иерей Федор ЛукьяновВ Русской Православной Церкви поддерживают инициативу правительства России о внедрении нового формата работы женских консультаций для поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора, чтобы они принимали решение рожать детей, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в регионах, в том числе в сельской местности, планируется открыть более 360 женских консультаций, а также внедрить новый формат их работы, чтобы повысить эффективность консультирования и поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора.

«Такие цели в рамках формирования нацпроекта „Семья“ не могут не радовать. Русская Православная Церковь всемерно поддерживает любые усилия государства, направленные на снижение числа детоубийств в утробе матери и расширение мер поддержки беременных женщин», — сказал отец Федор.

По его мнению, заявления Голиковой дают ответ сомневающимся в возможности государственных учреждений здравоохранения принять всех пациенток после реализации инициативы о запрете абортов в частных клиниках.

«Государственные клиники справятся с ожидаемым потоком при отказе частных клиник от наживы на несчастье женщин и смогут в полной мере оказать помощь для сохранения жизни ребенка. У нас уже есть положительный опыт и предварительные данные, так, например, в Крыму после отказа частных клиник от абортов, поток в государственные учреждения вырос, и количество женщин, отказавшихся от абортов, соответственно ожидаемо возрастает», — сказал священник.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Екатеринбургский Евгений: Совершенно очевидно — нашу деятельность по борьбе с алкоголизмом необходимо активизировать
Глава Екатеринбургской митрополии предложил принять закон «О территориях трезвости» и включить в такие территории не только сёла, но и города...

Иерей Федор Лукьянов: «Русская Православная Церковь всемерно поддерживает любые усилия государства, направленные на снижение числа детоубийств в утробе матери»
В Русской Православной Церкви заявили о своей поддержке инициативы российских властей по введению новых методов консультирования беременных...

В День семьи, любви и верности по всей России пройдут Парады семьи
Уже более 100 городов подтвердили своё участие шествии в защиту традиционных ценностей...

Епископ Тартуский Даниил: Мы не можем всякий раз менять церковный Устав и юрисдикцию по требованию политиков
Несмотря на давление эстонских властей, духовенство Эстонской Православной Церкви ищет возможность сохранить единство с Московским Патриархатом...

В РПЦЗ торжественно отметили 30-летие прославления святителя Иоанна Шанхайского
В празднествах в Сан-Франциско принял участие Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем летчика-аса С.П.Супруна...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика