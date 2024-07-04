В празднествах в Сан-Франциско принял участие Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай…

27 июня 2024 года в кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Сан-Франциско (Калифорния, США) был совершен молебен с акафистом святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому, Сан-Францисскому чудотворцу, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Богослужение возглавил епископ Сонорский Иаков в сослужении духовенства епархии. Перед началом молебного пения рака с нетленными мощами святителя была перенесена на середину собора. За богослужением молились Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, епископ Сиэтлийский Феодосий и епископ Александр (Эчеваррия).

28 июня, в канун праздника 30-летия открытия мощей святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца, в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» было совершено всенощное бдение. Перед богослужением состоялась встреча чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери.

Всенощное бдение возглавил митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, епископ Сиэтлийский Феодосий, епископ Сиракузский Лука, епископ Сонорский Иаков, епископ Александр (Эчеваррия), епископ Николай (Сораич), сонм духовенства.

29 июня Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви возглавил в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили вышеупомянутые архиереи, а также архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Вениамин (Православная Церковь в Америке), представители Поместных Православных Церквей.

По окончании Литургии был совершен молебен с крестным ходом вокруг собора.

Затем митрополит Николай поздравил верующих с праздником. В дар собору Первоиерарх передал икону преподобного Александра Свирского.

Русская линия