Глава Екатеринбургской митрополии предложил принять закон «О территориях трезвости» и включить в такие территории не только сёла, но и города…

2 июля 2024 года в ходе заседания Попечительства о народной трезвости его сопредседатель митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил активизировать работу трезвеннического движения, принять региональный закон «О территориях трезвости» и, используя богатый опыт программы «Трезвое село», распространить его на города, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Выступая на заседании Попечительства, владыка Евгений выразил озабоченность тем, что сегодня в «рейтингах трезвости» екатеринбургский регион не просто ослабил свои позиции, а во многом их сдал, спустившись на 75 место. В регионе увеличилось душевое потребление алкоголя, количество пациентов в наркологических клиниках, количество ДТП в нетрезвом состоянии. Кроме того, Свердловская область стала третьим регионом России по объёму потребления пива.

Архипастырь предложил проанализировать причины сложившейся ситуации и на основе сделанных выводов выстроить план дальнейшей активной работы Попечительства.

«Совершенно очевидно — нашу деятельность необходимо активизировать. Здесь наша линия фронта, коли мы взялись за попечение о народной трезвости. И пока наши парни на передовой, мы обязаны обеспечить здесь, в тылу, безопасность их детей, невест, жён, отцов и матерей», — сказал глава Екатеринбургской митрополии.

Архипастырь призвал сохранять естественную трезвость, восстанавливать утраченную и расширять социальное пространство трезвости.

«Всё это мог бы регулировать региональный закон „О территориях трезвости“. Есть такое предложение, и мы его выносим — создать рабочую группу, включив туда представителей епархии, органов исполнительной, законодательной власти, чтобы разработать вместе предложения для принятия и реализации такого регионального закона», — сказал правящий архиерей.

Митрополит Евгений предложил расширить «территорию трезвости» — богатый опыт программы «Трезвое село» распространить и на города, создать программу «Трезвый город».

Владыка отметил, что проекты Попечительства — это «последовательное выстраивание нравственного мировоззрения, которое начинается с уважения к себе как к Божьему творению, созданному для достойной жизни».

Общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости» действует на Среднем Урале с 2008 года. Это совместный проект Екатеринбургской митрополии и регионального Правительства, направленный на оздоровление общества, профилактику алкогольной зависимости, трезвенное просвещение нации.

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